CORONAVÍRUS: NOVO DECRETO DE PIMENTEIRAS FAZ ADESÃO AOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL SOBRE COVID-19

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; assinou nesta segunda-feira (18/05), o novo Decreto de nº 109/2020, em que o município vai aderir a todas as normativas do Decreto Estadual de nº 25.049 de 14 de maio de 2020, que conforme o Decreto Estadual, o Município de Pimenteiras encontra-se na fase III, relativo ao novo coronavírus. As flexibilizações adotadas pelo Estado, serão replicadas a nível municipal, assim como as restrições.

O Prefeito Olvindo Dondé (PDT), disse que. “Não haverá, por enquanto, o ato complementar, o que importa dizer que a fiscalização e consequente ação dos órgãos/entidades municipais se darão nos estritos termos do estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia”, destacou o Prefeito.

A principal mudança é uso obrigatório de máscara por todas as pessoas em recintos fechados, de circulação de público, como estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, bancos, lotéricas e repartições públicas. Além das demais medidas protetivas e ainda reforça os procedimentos de higiene e limpeza, tanto dos estabelecimentos como dos cidadãos como lavar bem as mãos e usar álcool em gel.

Confira o decreto municipal e o Sistema de Distanciamento Controlado abaixo:

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDOONIA

Comments

comments