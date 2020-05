CORONAVÍRUS: NOVO DECRETO DE PIMENTEIRAS ALTERA FUNCIONAMENTO DE IGREJAS, TEMPLOS DE CANDOMBLÉ, ESPÍRITAS E BARES

A Prefeitura de Pimenteiras/RO; no Cone Sul do estado de Rondônia, alterou um novo decreto PMPO de n°100/2020 de 29 de abril. De acordo com o novo Decreto, Art. l’. Fica mantido o Estado de Calamidade Pública no âmbito do município de Pimenteiras do Oeste. consoante Decreto Municipal n’065, de 21 de Março de 2020.

Art. 2o.Fica proibido, no âmbito do Município de Pimenteiras do Oeste: | – realização de eventos sociais e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, com mais de 05 (cinco) pessoas, exoeto reuniões de governança para enfrentamento da epidemia: II – permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência, pública ou privada. inclusive as praças públicas, condomínios e residenciais, com objetivo de realizar atividade sem relevância pública, festivas e outras atividades que envolvam aglomeração. III – funcionamento de bares. clubes. academias. balneários. boates, e shows em lanchonetes e restaurantes e outras atividades e serviços privados não essenciais.

O Prefeito Municipal de Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar, no âmbito do Município o disposto na Lei Federal n” 13.797, de 06 de fevereiro de 2020 e do Decreto Estadual n” 24.919, de 5 de abril de 2020, e ainda, que a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção humana do Coronavírus COVID-19 pandemia, com declaração de emergência em Saúde Pública de Imponância Nacional (ESPIN); o disposto nos Decretos Federais n’ I 0.282, de 20 de março de 2020 e n’ 10.288, de 22 de março de 2020. Que definem os serviços públicos e atividades essenciais. Sem, contudo, apresentarem um rol taxativo de atividades autorizadas à funcional, o Decreto Estadual n°. 24.919, de 05 de abril de 2020, especificamente em seu art. 10, § 1″, que dispõe que os municípios poderão dispor, a contar do dia l2 de abril de 2020. e desde que não haja elevação significativa dos casos confirmados de COVlD-l9, sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Confere o Novo Decreto:

Decreto PMPO n” lO0l2O20 de 29 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS Do 0ESTE. MEDIDAS DE PREVENÇÀO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DA COVID.I9. ALTERA CONDICIONANTES E FUNCIONAMENTO DE TEMPLOS. E REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N’099/2020. NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE. E DÁ OTJTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar, no âmbito do Município o disposto na Lei Federal n” 13.797, de 06 de fevereiro de 2020 e do Decreto Estadual n” 24.919, de 5 de abril de 2020, e ainda,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção humana do Coronavírus (COVID-19) pandemia, com declaração de emergência em Saúde Pública de Imponância Nacional (ESPIN);

CONSIDERÂNDO o disposto nos Decretos Federais n’ I 0.282. de 20 de março de 2020 e n’ 10.288. de 22 de março de 2020. que definem os serviços públicos e atividades essenciais. sem, contudo, apresentarem um rol taxativo de atividades autorizadas a funcionar

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 24.919. de 05 de abril de 2020, especificamente em seu art. 10, § 1″, que dispõe que os municípios poderão dispor, a contar do dia l2 de abril de 2020. e desde que não haja elevação significativa dos casos confirmados de COVlDl9, sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais.

CONSIDERÂNDO que este município até a presente data não possui nenhum caso confirmado de contaminação por COVID-19. mostra-se razoável a flexibilização das atividades comerciais, cuja competência constitucional pertence ao Município;

CONSIDERÂNDO que compete ao município legislar sobre os assuntos que afetam o seu funcionamento local, conforme estabelece a Constituição do Decreto n° 100/2020 ldeô Munbípr’o de Prmenteiras do Oeste CNPJ no O1.592.473l0001-98 Avenida Brasil no 1.758- Centro – CEP 76.999-000 Pimenteiras do Oeste – Rondônia Estado de Rondônia em seu Art da Carta Magnal EfiIM’E@W.T7O 122, concomitante aos incisos II, V. VII e VIII do Art. 30

CONSIDERANDO a aquisição. por parte do Município de Pimenteiras do Oeste. de kits para exame e detecção do coronavirus; CONSIDERANDO a existência de equipamento de proteção individual suficiente para os profissionais de saúde da gestão municipal

CONSIDERANDO a existência de atendimento 24h (vinte e quatro horas), todos os dias da semana. no Hospital Municipal João Cancio Fernandes Leite. para fins de monitoramento, atendimento de pacientes moderados com suspeita da COVID-19:

CONSIDERANDO a implementação de barreira sanitária na entrada do Município;

CONSIDERANDO, ainda, que as medidas podem ser revogas a qualquer momento;

DECRETA

Art. l’.Fica mantido o Estado de Calamidade Pública no âmbito do município de Pimenteiras do Oeste. consoante Decreto Municipal n’065. de 21 de Março de 2020.

Art. 2o. Fica proibido, no âmbito do Município de Pimenteiras do Oeste:

| – realização de eventos sociais e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, com mais de 05 (cinco) pessoas, exceto reuniões de governança para enfrentamento da epidemia:

II – permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência, pública ou privada. inclusive as praças públicas, condomínios e residenciais, com objetivo de realizar atividade sem relevância pública, festivas e outras atividades que envolvam aglomeração.

III – luncionamento de bares. clubes. academias. balneários. boates, e shows em lanchonetes e restaurantes e outras atividades e serviços privados não essenciais;

IV circular nas vias públicas ou adentrar estabelecimento comercial sem uso de máscara, observadas ainda outras medidas dispostas neste Decreto. Decrelo Municipal n” 100/2020 2 de 6 Município de Pimenteiras do Oeste C PJ no 01,592.47310001-98 Avenida Brasil no 1.758- Centro – CEP 76.999-000 Pimenteiras do Oeste – Rondônia – utilização do apoio municipal e praia artificial municipal para seja qual for o fim, inclusive para camping, embarque ou desembarque. ressalvadas as embarcações oficiais da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 3″.Fica autorizado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos, considerada as atividades essenciais dos mesmos. desde que observadas às obrigações previstas no parágrafo único deste mesmo artigo.

I- açougues, panificadoras, distribuidoras, supermercados ou atacadistas. e lojas de produtos naturais.

II – bancos, lotéricas e caixas eletrônicos.

III – serviços funerários.

lV – clinicas de atendimento na área da saúde. laboratórios de análises clínicas. farmácias e clínicas odontológicas.

V – clínicas veterinárias, comércio de produtos agropecuários e pet shops.

VI – postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos.

VII – obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construção.

VIII oficinas mecânicas. autopeças e serviços de manutenção.

IX hotéis. hospedarias e pousadas.

X – escritórios de contabilidade. advocacia. e cartórios.

XI restaurantes. lanchonetes e sorveterias. exceto self service,com permanência máxima do cliente de até 90 (noventa) minutos.

XII – óticas.

XIII – concessionárias e vistorias de veículos;

XIV indústrias, fábricas, frigoríficos, laticínios.

XV – cabeleireiros e barbearias.

XVI lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios.

XVII – livrarias. papelarias e armarinhos.

XVIII – feiras livres. observadas as orientações técnicas emitidas peta SEAGRI. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais que permanecerem abertos deverão providenciar, para seus colaboradores e clientes, todas as medidas de higienização e atendimento necessários. nos termos do recomendado pelos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. adotando, ainda, as seguintes providências:

I realizar assepsia das mãos dos clientes para entrada no estabelecimento, e ainda, a limpeza e desinfecção diríria de todos os equipamentos. componentes, peças e utensílios em geral, e a;

ll – disponibilização de todos os insumos e equipamentos de proteção individual, como álcool líquido, luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários e demais participantes das atividades autorizadas.

III – proibir e controlar o ingresso de clientes dos grupos de riscos e com sintomas definidos como identificadores da COVID- I 9:

lV – distância mínima de 2m (dois metros) entre os funcionários e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento;

V – dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados no grupo de risco, podendo ser adotado teletrabalho, ferias individuais e coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e outras medidas estabelecidas no art. 3o da Medida Provisória n’ 927, de 22 de março de 2020, adotando para os demais trabalhadores sistemas de escalas, revezamentos de turnos e alterações de jornadas. com o objetivo de reduzir fluxo. contatos e aglomerações:

VI – limitar em 40 o Á (quarenta por cento) a área de circulação interna de clientes, não computando área externa e administração, sendo no caso de filas fora do estabelecimento. os clientes deverão manter distância de. no mínimo, 2 m (dois metros) um do outro, cabendo a responsabilidade ao proprietário de manter a ordem e o distanciamento deles na área externa da loja:

VII – controlar e permitir a entrada apenas de clientes com máscaras ou ofertá-las a todos na entrada do estabelecimento:

VIII estabelecer limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde. à higiene e à alimentação, para evitar o esvaziamento do estoque de mercadorias. visando que todos os consumidores tenham acesso aos produtos;

IX – fixar horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos, mediante comprovação, e aqueles de grupos de riscos. conforme autodeclaração. com cadastro a ser realizado junto ao estabelecimento, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo COVID-l9

X – no caso de hotéis, hospedarias, pousadas e áreas de camping em estabelecimentos privados. limitar-se-ão a atender somente até 30%o da capacidade que possuem,e ainda, quanto ao serviço de café da manhã, almoço, jantar e afins, estes deverão ser servidos de forma individualizada na própria acomodação do hóspede. Sendo obrigatório o uso dos equipamentos e insumos pelos funcionários dos estabelecimentos;

XI no caso de supermercados e atacarejos, antes de escolherem legumes e verduras deverão lavar as mãos com sabão ou higienizar com álcool em gel.

Xll – os bebedouros dos estabelecimentos deverão conter copos descartáveis para sua utilização.

XIII- as agências bancárias deverão fiscalizar o atendimento ao cliente, respeitando-se as regras que lhe couberem, dispostas nos incisos deste artigo.

Art. 3″ Ficam proibidas as visitas aos hospitais, asilos, abrigos, e casas de acolhimento

Art. 4′ Os velórios públicos e particulares serão restritos à presença máxima de 05 (cinco) pessoas dentro da Capela Mortuária ou em qualquer outro ambiente. podendo revezar entre outras pessoas, com duração máxima de 2 (duas) horas. Decreto Municipal n” 100/2020 lde6 Município de Pimenteiras do Oeste CNPJ no 01.592.473/0001-98 Avenida Brasil no 1.758- Centro – CEP 76.999-000 Pimenteiras do Oeste – Rondônia no além da observação ao disposto no parágrafo único do artigo 2′, mantendo sempre os cuidados do distanciamento entre os presentes.

Art. 5″ As equipes que atualmente desenvolvem as atividades voltadas ao enfrentamento do virus, incluídas as barreiras, poderão realizar as ações e medidas que entenderem necessárias ao controle da propagação do vírus, com fim de monitoramento, prevenção.

Fiscalização e enfrentamento ao COVID-19, desde que previamente aprovadas e dispostas no plano de contingência e fluxograma desenvolvidos pelo comitê de enfrentamento composta por profissionais técnicos da área da saúde. com a obrigatoriedade de possuir entre seus membros no mínimo 0l (um) profissional médico.

Art. 6″ Ficam suspensos todos os eventos esportivos no Município de Pimenteiras do Oeste, inclusive os de pesca, e ainda, campeonatos de qualquer modalidade esportiva.

Art. 7o. Quanto ao transporte aquaviário, observar-se-á o disposto na alínea “e” do inciso III do Decreto Estadual n” 24.979 de 26 de Abril de 2020. que dispõe que: “O transporte aquaviário em todo o território do Estado, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de passageiros sentados.”.

Art. 8’As atividades religiosas de qualquer culto. poderão ser liberadas a partir do dia 04 de Maio de 2020. desde que aprovado o Plano de Funcionamento Detalhado que deverá ser apresentado por cada entidade religiosa, assinado por responsável.

E que nele – obrigatoriamente -, deverão constar: o número correspondente a 30 o Á da capacidade máxima de pessoas (anexar documento comprobatório. P. ex.: alvará de funcionamento); relatório fotográfico, comprovando-se demarcações de espaçamentos (cadeiras ou bancos. de forma alternada), bem como, a disponibilidade de álcool em gel em pontos estratégicos; e detalhamento da organização que será realizada para cumprimento das normas previstas nos incisos abaixo dispostos (P. ex: controle de entrada e saída; controle de distanciamento em áreas internas e externas: limpezas e assepsias; etc.), e demais normas de prevenção e enfrentamento, condicionando-se ao cumprimento permanente das seguintes regras:

a) impedir o ingresso de pessoas do grupo de risco, crianças e pessoas que estejam convivendo com infectados ou suspeitos de estarem com coronavírus:

b) impedir contato físico entre as pessoas, como oração com imposição de mãos. abraços, dentre outras formas

c) impedir que os fiéis se deitem no chão ou qualquer outro local

d) impedir a entrada de fiéis sem máscara, tendo o dever de todos os presentes, permanecerem com ela durante todo o evento religioso:

e) permitir a entrada de fieis ate 30%o (trinta por cento) da capacidade máxima do estabelecimento religioso;

Í) respeitar o afastamento mínimo de: no caso de poltronas ou cadeiras, manter uma poltrona ou cadeira vazia em ambos os lados e fiéis em fileiras alternadas; e 2. no caso de bancos, manter espaçamento mínimo de I (um) metro entre as pessoas e utilizar bancos em fileiras alternadas. g) organizar entrada e saída de fiéis, com vistas a evitar aglomerações, inclusive no pátio e proximidades dos templos e igrejas:

h) adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção do COVID-I9, especialmente limpeza de todos os assentos e áreas comuns com produtos adequados e padronizados pela ANVISA. após cada reunião ou culto; i) manter janelas e portas abertas durante todo o período de reuniões e cultos; e

j) na realização da santa ceia. deve-se fornecer pão e viu o de forma individualizada, sem contato físico.

Art. 9′ As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto e o seu descumprimento acarretará na aplicação das penalidades previstas na Lei Federal 6.437 de 20 de Agosto de 1977. bem como dos crimes previstos nos artigos 267 e268 do Código Penal. Art. 10″ A fiscalização das disposições deste decreto será exercida pela vigilância sanitária municipal, operando conjuntamente a outras legislações estaduais e federais. assim, considerado o apoio e a atividade de fiscalização pela Polícia Militar. Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental. Exército Brasileiro e Mariúa do Brasil, por meio da aplicação de suas legislações específicas e conforme suas competências. Art. ll’ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogando-se o Decreto Municipal n” 09912020. e nos casos omissos, observar-se-á o decreto estadual n.24. 979 de 26 de Abril de 2020.

Pimenteiras do Oeste – RO. 29 de Abril de 2020.

Olvindo Luiz Dondé/prefeito Municipal de Pimenteiras

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

