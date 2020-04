CORONAVÍRUS: GOVERNO RECOMENDA BOAS PRÁTICAS AOS FEIRANTES DE RONDÔNIA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO E EVITAR IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), enviou aos chefes do Poder Executivo Municipal de Rondônia uma resolução com recomendações de boas práticas para a continuidade da realização de Feiras Livres, que devem ser respeitadas para a prevenção de contágio do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a medida tem o objetivo de evitar a transmissão do vírus e contágio dos trabalhadores e consumidores. “Visa garantir a continuidade de serviços essenciais para o escoamento da produção familiar e auxílio ao abastecimento da população, bem como de mini e pequenos mercados, comércios e restaurantes de nosso Estado”, disse.

A notificação recomenda aos comerciantes que estejam no grupo de risco, como idosos com mais de sessenta anos, ou que possuam doenças crônicas, doenças cardiovasculares, doença respiratória crônica, que permaneçam em casa, assim como os que apresentem qualquer sintoma como febre, tosse ou dificuldades para respirar.

Entre as recomendações, a parte de higienização é a mais exigida. Os comerciantes devem higienizar as mãos com água e sabão líquido ou álcool a 70% antes de embalar os alimentos. As bancas, balanças e utensílios devem ser desinfetados antes da montagem da barraca com álcool 70% ou com solução de água sanitária. Todas as atividades como degustação, corte e exposição de frutas e legumes, no espaço reservado à Feira Livre, senão a de produtos oriundos da agricultura familiar, estão proibidas e, durante o atendimento, o qual deverá ser individualizado, deverão manter a distância de pelo menos dois metros dos consumidores.

Nos locais das feiras livres, devem ser fixados e disponibilizados cartazes e folders, comunicando as medidas e orientações necessárias e divulgando as boas práticas aos consumidores, incluindo a de não manusear alimentos. É importante atender todas as medidas necessárias de controle do fluxo de pessoas, evitando aglomerações, além de aumentar a frequência e o tempo de realização de feiras livres em todo o Estado, realizando em diferentes dias da semana, com o intuito de pulverizar o público, evitar as aglomerações e ofertar regularmente alimentos à população.

As feiras livres devem ser realizadas em ambiente amplo e ao ar livre, respeitando todas as resoluções sanitárias em vigor. Também devem ser monitoradas as entradas e as saídas de caminhões, quando aplicável, respeitando as normas definidas pelos órgãos competentes, e também estimular o rodízio ou escalas dos colaboradores em diferentes turnos. Todas as medidas devem ser respeitadas, conforme o anexo abaixo.

