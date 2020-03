CORONAVÍRUS: GOVERNO DE RONDÔNIA FAZ ADEQUAÇÕES NO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Objetivo é o desenvolvimento do setor produtivo do estado

O Governador do estado Marcos Rocha reuniu-se com sua equipe técnica para realizar ajustes no decreto publicado que institui a calamidade pública em Rondônia. Com a medida, algumas atividades que estavam em regime de quarentena foram liberadas para fomentar a atividade econômica no estado.

Neste sentido, na noite de quarta-feira, o governador Marcos Rocha assinou o Decreto 24.891, de 23 de março de 2020, que altera e acrescenta dispositivos do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia.

Confira as atividades que foram liberadas da quarentena, após a nova redação:

– Lotéricas;

– Serviços funerários;

– Laboratórios de análises clínicas;

– Comércio de produtos agropecuários;

– Pet shops;

– Obras e serviços de engenharia;

– Hotéis e hospedarias;

– Escritórios de contabilidade;

– Materiais de construções;

– Restaurantes à margem das rodovias.

Todos podem funcionar, desde que observados os cuidados de segurança e saúde dos colaboradores bem como a higienização de seus ambientes, conforme o decreto anterior já estabelecia.

Confira a íntegra do Decreto no site oficial do Governo de Rondônia.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

