CORONAVÍRUS FAZ RECEITA ADIAR PARA 30 DE JUNHO PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

“Esse prazo venceria no próximo dia 30 de abril e está sendo prorrogado para entrega no dia 30 de junho. Portanto prorrogação por dois meses do prazo de entrega das pessoas físicas”, afirmou o secretário.

Tostes Neto deu as informações em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado de outros integrantes da equipe econômica do governo.