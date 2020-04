CORONAVÍRUS COVID-19: PREFEITURA DE CEREJEIRAS ANTECIPA CARTÃO ALIMENTAÇÃO E INJETA R$ 315 MIL NA ECONOMIA LOCAL

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de fazenda, decidiram antecipar o pagamento do cartão vale-alimentação de todos os servidores municipais. O pagamento do cartão alimentação será realizado nesta quinta- feira (09/04) referente ao mês de Abril de 2020. Normalmente, este benéfico é pago no 15° dia útil de cada mês.

O objetivo é diminuir a circulação de pessoas nos supermercados, nos dias de pagamento, como uma medida de prevenção do coronavírus Covid-19.

Com a liberação do cartão alimentação a prefeitura prevê injetar cerca de R$ 315 mil, na economia local, referentes à liberação do cartão alimentação e somando os salários de março cerca de R$ 1,2 milhão de todos os servidores municipais de Cerejeiras.

ALERTA IMPORTANTE!

Apesar da notícia positiva, a Prefeitura de Cerejeiras chama a atenção para, ao usarem o cartão alimentação, os funcionários municipais evitarem o máximo causarem aglomerações nos estabelecimentos, porque somente dessa forma será mantida a prevenção do coronavírus COVID-19 no município.

O alerta vale, principalmente, aos idosos e demais integrantes do grupo de risco. A estes, recomenda-se que peçam para familiares fazerem suas compras, evitando que transitem em meio a muitas pessoas e assim fiquem longe do risco de possível contágio da doença.

“Estamos tomando medidas de enfrentamento desta crise e buscando as soluções que estão ao nosso alcance. É uma crise de proporções inimagináveis e estamos trabalhando 24 horas para superá-la, poupando vidas e sem sacrificar a nossa economia”, destaca a Chefa do Executivo.

FONTE: LIGIA ALINI CORIM/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments