CORONAVÍRUS COVID-19: PREFEITO DE PIMENTEIRAS PEDE AO GOVERNADOR SUSPENSÃO DE PESCA ESPORTIVA

Todos os infectados são parentes da mulher que testou positivo e foi transferida para Cacoal

Em entrevista ao FOLHA DO SUL ON LINE, na manhã desta segunda-feira, 25, o secretário de Saúde de Pimenteiras do Oeste, Rodrigo Sordi, confirmou três novos casos de Covid-19 na cidade ribeirinha. Todos os que foram submetidos a testes rápidos que confirmaram a doença são da mesma família.

Segundo apurou o site, os infectados pelo Coronavirus são marido, nora e filho da mulher de 51 anos, que testou positivo e foi enviada para Cacoal na madrugada de sábado, 23. Dois deles (marido e nora) trabalham na prefeitura de Pimenteiras.

O secretário de Saúde explicou que os três pacientes apresentaram sintomas leves da doença, como febre oscilante e gripe fraca, e estão sendo mantidos em isolamento.

Outros funcionários públicos que mantiveram contato com os infectados estão sendo monitorados e a própria prefeitura está passando por desinfecção. Uma colega de trabalho da mulher cujo exame deu negativo ontem, moradora de Cerejeiras, está isolada e teve o material coletado para exames, já que apresenta alguns sintomas da Covid-19.

Rodrigo Sordi esclareceu que os três novos pacientes também terão seu material analisado em laboratório, como contra-prova ao teste rápido, que não apresenta resultados 100% confiáveis.

PREFEITO QUER SUSPENDER PESCA

Diante do novo mini-surto, o prefeito de Pimenteiras, Vino Dondé, está pedindo oficialmente ao governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), que suspenda a pesca esportiva na cidade. O próprio Vino não descarta proibir a atividade de lazer por decreto.

Sordi apóia a decisão do prefeito e explica que, mesmo com pessoas já contaminadas, os turistas continuam lotando a cidade ribeirinha. “A gente recebe bem e gosta dos turistas, mas neste momento, é melhor que eles não venham. Muita gente pode chegar aqui sã e voltar para casa levando o vírus. Durante pelo menos duas semanas, é melhor reduzir o número de pessoas circulando em Pimenteiras”, argumentou o titular da Saúde.

