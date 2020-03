CORONAVIRUS: ATENDENDO AO DECRETO, SEAGRI E EMATER SUSPENDEM EVENTOS EM RONDÔNIA PROGRAMADOS PARA OS PRÓXIMOS 15 DIAS

Obedecendo a determinação do decreto N° 24.871, de 16 de março de 2020, assinado pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rochas, na segunda-feira (16), que estabelece situação de emergência, pelo período de 180 dias, no âmbito da saúde pública do Estado, em decorrência da pandemia que afeta o mundo, o coronavírus (Covid-19), a Secretária de Estado da Agricultura (Seagri) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) comunicam que todos os eventos que impliquem em aglomeração de mais de 100 pessoas, programados para acontecer nos próximos 15 dias, pelas secretarias mencionadas, em todo o estado de Rondônia, foram suspensos.

Conforme diz o decreto no Art. 4°, inciso I, II e III ficam suspensos pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por iguais períodos os treinamentos, cursos, reuniões, eventos coletivos e viagens oficiais (exceto quando a sua realização for de extrema necessidade pública, assim declarada pelo Chefe do Poder Executivo) realizados pelos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual que impliquem em aglomeração de mais de 100 pessoas.

Atendendo à determinação que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação pessoas decorrente do novo coronavírus, Covid-19, ficam suspensas as seguintes atividades que seriam realizadas pela Seagri nos próximos 15 dias:

– Rodadas de Negócios: Nova Califórnia, 19 e 20 de março, Campo Novo de Rondônia, 26 e 27 de março e Machadinho do Oeste, 2 a 4 de abril;

– Abertura Colheita de Café safra 2019/2020, 16 de abril, em Nova Brasilândia D’Oeste;

– Exposição da Agroindústria Familiar e Artesanato prevista para acontecer dia 27 de março, no estacionamento do Palácio Pacaás Novos.

– VI Tarde do Conhecimento, 25 de abril, em Rolim de Moura

Os eventos poderão ser remarcados conforme o andamento da situação do coronavírus, Covid-19. Os demais eventos referentes ao setor produtivo permanecem com suas datas conforme previsto, até um segundo pronunciamento do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Uma comissão de gerenciamento de risco estará analisando e acompanhando semanalmente a situação.

O governo de Rondônia tem como prioridade o bem-estar da população, tendo em vista que algumas mudanças serão necessárias para combater a evolução do coronavírus no estado e no país. Mais informações serão repassadas através de sites institucionais, portal do governo e telefones (69) 3212-8813 (Seagri), (69) 3211-3706 (Emater-RO) e 0800 647 7071 (ouvidoria) .

