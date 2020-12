COREN RO REALIZA ÚLTIMA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DESTA GESTÃO

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren RO), Silvia Maria Neri Piedade, presidiu na manhã desta sexta-feira (4) a última sessão plenária da gestão 2018-2020, de julgamento de processos éticos, na sede da autarquia em Porto Velho.

Mesmo de forma remota por questões de saúde, a presidente deu início ao julgamento de sete processos de teor comportamental de profissionais da Enfermagem em Rondônia. A sessão foi mediada pelo secretário geral do Coren RO, Régis André Georg.

O processo ético é uma garantia à sociedade e à classe de que eventos registrados no Coren sejam apurados, desde a apreciação da denúncia até o julgamento, evitando que aconteçam erros tanto contra pacientes quanto profissionais.

Participaram da sessão os conselheiros Viviane Bacarin, Celso Rogerio, Francineide Azevedo, Maria Luiza, Hosana Alves e Jussara Barcelos (remoto), além dos integrantes da Comissão de Ética do Coren RO, Comissão de Ética do Hospital do Amor e do Hospital de Campanha de Porto Velho.

