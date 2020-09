CONVENÇÃO CONFIRMA VANDERLEI TECHIO COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO E KATIANA DO LABORATÓRIO A VICE-PREFEITA DE ALVORADA DO OESTE

O empresário tenta pela primeira vez chegar a prefeitura da cidade e tem como pré-candidata a vice-prefeita Katiana do Laboratório

Com a presença do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o Partido Verde – PV realizou sua convenção municipal e lançou, nesta terça-feira (15/09), a pré-candidatura do empresário Vanderlei Techio (PV), proprietário da Loja (Casa Bella) a prefeito de Alvorada do Oeste, e também definiu o nome de Katiana do Laboratório (PV), como pré-candidata a vice-prefeita nas eleições de novembro, desta forma, a chapa do PV virá como “Puro Sangue”. Ao mesmo tempo, homologou a chapa com 16 candidatos a vereadores. O evento foi realizado na Escola Estadual Santa Ana.

Durante a convenção, o candidato disse que “essas eleições trazem pra gente um desafio novo, atuar em um momento atípico que a sociedade está vivendo, fazer um trabalho eleitoral e levar a população a participar com isso. Mas isso também torna mais democrático entre os partidos porque as redes sociais estão aí e acredito que a população está focada no que as redes sociais vão apresentar”.

A convenção que aconteceu com restrições presenciais devido a pandemia permitiu apenas a entrada dos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeita, vereadores e familiares.

Devido a pandemia, o início da Propaganda Eleitoral está prevista para 27 de setembro, com o adiamento das eleições municipais para o dia 15 de novembro, em 1º turno. Alvorada do Oeste não tem 2º turno.

