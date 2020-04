CONTROLE EMOCIONAL PARA AÇÃO É TEMA DE CURSO ONLINE COM MAIS DE 70 % OFF

Mileine Vargas em tempo de corona vírus, ou corona pausa como ela diz, lança curso online com mais de 70% de desconto e oferece ainda em sinal de apoio diversas ferramentas de PNL e Hipnose para contribuir e explica que o projeto vai ajudar você a se desenvolver nas áreas pessoais e profissionais.

O curso consiste de aulas online práticas, exercícios e técnicas que os participantes exercitarão na busca autoconhecimento em relação a seus sentimentos, as suas emoções e as suas crenças.

Serão 10 aulas gravadas e cinco encontros ao vivo online para dúvidas e esclarecimentos. Teremos materiais de apoio para exercícios e leitura, indicações de livros que possam ainda mais auxiliar o participante a levar a sua vida para um próximo nível.

Lembrando o que elas irão ganhar:

Curso de controle emocional;

Mini curso de linguagem hipnótica para vendas e gatilhos mentais;

Encontros online ao vivo comigo para tirar dúvidas sobre situações do dia a dia;

Indicação de livros para desenvolvimento pessoal e profissional;

Close friends no Instagram

Rosângela Goebel, informa que o Curso ficará disponível na plataforma por um período de dois anos para o aluno, fazendo com que possa acessar sempre que julgar necessário. As vagas são limitadas e as inscrições encerram neste domingo.

Você poderá fazer sua inscrição no link:

Contato: 69 98142 5919 Rosângela Goebel

link de inscrição pelo Hotmart:

https://pay.hotmart.com/I13440129S?off=1tj04jyo&checkoutMode=4&bid=1586957953402

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

