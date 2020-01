CONSÓRCIO PESQUISA CAFÉ EXECUTA PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR CAFEEIRO

Demandas do setor para o período de 2019-2023 motivam contratação de 95 projetos contemplados em 11 desafios de inovação

O Brasil é o maior produtor, exportador e segundo consumidor de café em nível mundial. Apenas em relação à produção, vale destacar que no ano-safra 2019, a produção brasileira atingiu 49,31 milhões de sacas de 60kg, com produtividade de 27,20 sacas por hectare numa área de produção de 1,81 milhão de hectares.

Tal performance dos Cafés do Brasil pode ser também atribuída direta e indiretamente aos resultados dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação executados em atendimento às demandas do setor cafeeiro, nas últimas duas décadas, no âmbito do Consórcio Pesquisa Café.

Assim, para compor esse programa de PD&I, no período de 2019-2023, foram contratados, ou ainda encontram-se em fase de formalização dos respectivos instrumentos jurídicos com as entidades integrantes e parceiras do Consórcio, 95 projetos contemplados em 11 desafios de inovação, aprovados pelo setor cafeeiro.

