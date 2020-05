CONSELHOS ÚTEIS PARA ECONOMIZAR NA CONTA DA ELETRICIDADE

A eletricidade é um dos serviços mais caros que, mensalmente fazem parte da despesa familiar sendo que, agora durante o confinamento devido à pandemia do coronavírus, é normal que esse gasto pode subir e muito.

Dessa forma, nesse artigo vamos apresentar algumassoluções para economizar na na conta da luz e acabar com possíveis dores de cabeça.

Eis algumas das recomedações:

Confirme a tarifa e a potência contratada

Primeiramente deverá consultar na sua conta da eletricidade, que potência tem contratada e o tipo de tarifa elétrica que tem. Por vezes estamos pagando por uma potência contratada acima da que necessitamos, ou até terem uma tarifa elétrica que não atribui qualquer vantagem. Saiba que existem algumas tarifas que são muito mais econômicas no periodo da noite.

Utilize de forma adequada os seus eletrodomésticos

Estudos indicam de que os aparelhos que anualmente consomem mais energia são a máquina de lavar, o congelador, a televisão, a máquina de secar e a maquina de lavar loiça. No entanto, é possível reduzir o consumo usando esses eletrodomésticos se os utilizar de forma eficiente. Por exemplo, utilizar programas mais frios no que diz respeito à maquina de lavar, descongelar o gelo do da geladeira, apagar a vitrocerâmica quando não seja necessário. Consulte sempre as dicas de uso por parte do fabricante.

Eletrodomésticos mais eficientes

Se recomenda trocar os eletrodomésticos mais antigos por outros mais modernos e eficientes, e quando estejam já no final da sua vida útil. Hoje em dia os eletrodomésticos atuais gastam menos energia que os antigos, não sendo necessária tanta manutençao deles. Pelo que, fazer um investimento, fará você economizar a médio e longo prazo na conta da luz.Saibamais sobre as classes energéticas.

Aquecimento

É um dos grandes gastos existentes no lar durante o Inverno, independentemente da energia que usemos para ter aquecimento (gás natural, butano ou propano). É aconselhado manter o aquecimento a uma temperatura de 21º ou 22º graus, tanto para um uso mais eficiente, como por questões de saúde.

Sistemas de autoconsumo

É uma alternativa para economizar e gerar a sua própria energia através da energia gerada pelo sol. Isto é possível graças aos painéis fotovoltaicos.

Este projeto ocasiona um investimento inicial, mas que a longo prazo lhe poderá garantir que vai economizar muito dinheir, já que a energia que produz, será utilizada por si.

Aproveite este confinamento para refletir um pouco nas formas que tem para economizar, cuidando do ambiente e evitando gastar dinheiro sem necessidade.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments