CONSELHEIRO DESTACA BOAS PRÁTICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA EM SEGUNDA REUNIÃO VIRTUAL DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro e da Comissão de Enfrentamento à Corrupção, conselheiro Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, destacou na manhã desta terça-feira, durante a 2ª Sessão por Vídeoconferência de 2020 do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), as boas práticas de enfrentamento à corrupção, gestão administrativa e governança desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

O Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior conheceu essas práticas durante visita institucional realizada no Ministério Público do Estado de Rondônia, no mês de março. Durante a Sessão Virtual do CNMP, Silvio Amorim afirmou que teve, nesse encontro, a oportunidade de conhecer as belissimas iniciativas do Ministério Publico do Estado e destacou as boas práticas do MPRO no acompanhamento de gestão e na capacidade de exercer o princípio da economicidade, citando, entre elas, a criação do Departamento de Comunicação Integrada (DCI), a unificação do Centros de Apoio Operacional, a criação dos Grupos de Atuação Especial de Tutela Coletiva, de modo a tornar mais eficiente a atuação nessa atribuição do MP, e os Sistema de Gestão Inteligente, Laudus, Agnus, de Acompanhamento de Procedimentos Judiciais, de Geoanálise e o Sistema Integrado de Monitoramento Prisional, o qual será encaminhado à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP.

“Dessa maneira, dou essa notícia para todo Ministério Público, a todos que nos assistem, de modo que possamos tornar o Ministério Público o mais eficiente, mais efetivo e mais próximo da sociedade, e sobretudo desempenhando seu papel institucional. Dou os meus parabéns ao Ministério Público do Estado de Rondônia por essas iniciativas”, enfatizou Silvio Amorim ao finalizar sua fala.

