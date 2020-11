CONHEÇA AS PROPOSTAS DE CLEITON CAPANEMA (MDB), CANDIDATO A PREFEITO DE CEREJEIRAS

Cleiton Capanema (MDB) candidato a prefeito e Francisco Das Chagas Alves (PSB) “Chicão” como vice-prefeito.

O empresário e candidato a Prefeito pelo Município de Cerejeiras, Cleiton Capanema (MDB), apresenta as propostas do Programa de Governo da Coligação Renovação e Ação é formada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

CLEITON RODRIGO DA COSTA LEITE nasceu em Capanema, Estado do Paraná, em 07/12/1982, é morador da região de Cerejeiras desde 1983, chegando ao município com 01 ano de idade com seus familiares, teve seu ensino fundamental em escola pública, concluiu ensino médio também em escola pública e, se formou em pedagogia na Unopar-Universidade Norte do Paraná , cursando pós-graduação em gestão pública, trabalhando junto a sua família no ramo de prestação de serviço, na área de manutenção de motores e geradores elétricos , mostrou-se sempre ser um homem honesto, integro, com experiência no trabalho e conhecedor das necessitas da população cerejerense o que o torna apto a administrar o Município.

O Programa de Governo de Cleiton Capanema apresenta algumas diretrizes para a administração municipal no quadriênio 2021/2024, constituindo um compromisso público com a população cerejeirense, que norteará as ações de todos os componentes da Chapa “Coligação Renovação e Ação!”, adequando a presente proposta à realidade da administração pública municipal.

Criatividade, dinamismo, eficiência, envolvimento, mobilização social e política é o que buscaremos diuturnamente para realizar as propostas aqui apresentadas. Ressalte-se que nos primeiros meses de governo, a equipe nomeada debruçará sobre este programa e traçará metas a serem cumpridas. Por isso não foi apresentada nenhuma proposta mirabolante e eleitoreira para seduzir o eleitor, mas um plano de trabalho exequível.

PROGRAMA DE GOVERNO PARA CEREJEIRAS/RO; 2021 a 2024

A Coligação “RENOVAÇÃO E AÇÃO” é formada pelos MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB e o PARTIDOS SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, e tem como candidato a Prefeito CLEITON RODRIGO DA COSTA LEITE nº 15 e candidato a vice-prefeito FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DO CIDADÃO

Compromisso com os Princípios da Administração Pública (legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência);

> Divulgação da receita municipal e respectivas despesas;

> Gestão/Administração compartilhada – Conselhos Municipais – Subvenções;

> Descentralização Administrativa e Orçamentária – Regionais – Associações Comunitária;

> Fortalecimento e capacitação da Controladoria Geral do Município;

> Fortalecimento e capacitação dos funcionários públicos municipais;

> Verificação do plano de carreira e correção dos salários;

AGRICULTURA, PECUÁRIA, AGRO-INDÚSTRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

A agricultura e a pecuária de corte e leite constituem a base da economia do Município de Cerejeiras e por esta razão merece uma atenção toda especial por parte da Prefeitura, o que infelizmente não tem acontecido ultimamente.

Para tanto os agricultores pequenos, médios e grandes, agricultores familiares e pecuaristas necessitam de assistência técnica, estradas boas para escoamento de suas produções e apoio para realização de suas atividades rurais.

A União da agricultura e pecuária necessário se faz também incentivar a implantação de agroindústrias e a manutenção das agroindústrias já existentes no Município de Cerejeiras.

Aliada a estas atividades econômicas vem também à preocupação como nosso meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de nosso povo.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

? Restruturação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com a possibilidade de individualizar a secretaria de Agricultura e Meio ambiente.

? Organização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Ambiental Sustentável, paritário e deliberativo;

? Ampliação do Projeto Porteira Adentro

? Incentivo a correção do solo

? Incentivo aos apicultores com técnicos da área para os auxiliar;

? Continuar incentivando parceria com associações e cooperativas de produtores rurais para implantação de projetos para melhoria das técnicas rurais;

? Ampliar a coleta seletiva do lixo, com instalação de lixeiras para lixo nos locais de maior movimento na sede do município.

? Fornecer suporte técnico aos pequenos e médios proprietários rurais para a diversificação de culturas, como por exemplo o plantio de hortaliças e outras.

? Fortalecimento da agricultura familiar;

? Apoio total aos empresários que queiram se instalar no município e aos já instalados; ? Criação de um projeto de preservação e reflorestamento das matas ciliares (beira dos rios), com fornecimento de mudas pela prefeitura aos interessados;

? Parceria com entidades filantrópicas com técnicos agropecuários para suporte técnico aos produtores rurais;

? Apoio à criação de associações de produtores artesanais.

? Incentivar criação de cooperativa para organização da produção e agregação de valores;

? Apoio a bacia leiteira visando maior produção com melhoramento genético e alimentação no período de seca para garantir maior renda ao produtor.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

? Diversificação Econômica;

? Atração de novas empresas.

? Identificação das diversas oportunidades locais e regionais e sua fomentação;

? Ampliação da infraestrutura do centro comercial;

? Integração regional – Condomínios – Fomento e apoio às associações rurais do município de Cerejeiras, Ong’s e outras;

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

? Criar uma autarquia para cuidar da água, esgoto e lixo (SAAE)

? Ampliação da iluminação pública na cidade;

? Cascalhamento e recuperação das estradas vicinais de nosso município;

? Manutenção das pontes e bueiros de nossas estradas;

? Limpeza das vias urbanas;

? Ampliação no número de ruas a serem molhadas durante o período de seca em nossa cidade;

? Arborização e cuidados com as árvores já existentes nos setores urbanos;

? Reestruturar Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos do Município;

? Incentivar aos donos de terrenos urbanos o calçamento ou o grama mento da frente de seus terrenos;

? Criar patrulha mecanizada para manutenção das ruas da cidade

? Resgatar a construção juntos aos parlamentares do parque ecológico;

? Ir atrás dos Parlamentares para conseguir asfalto, com planejamento para ter um asfalto com drenagem, calçadas e sinalização.

EDUCAÇÃO

Uma educação transformadora forma-se a partir de bons investimentos na área educacional e melhorias na qualidade do ensino e estruturas físicas. Diversos fatores serão priorizados para que haja uma educação de qualidade, tais como valorização dos profissionais em educação, Estruturas prediais, transporte escolar, qualidade na merenda.

O desenvolvimento de nosso município parte do princípio de valorização, qualificação e melhorias significativas no setor educacional.

NOSSAS PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO

? Biblioteca pública – informatização, ampliação do acervo;

? Assistência médica, odontológica e psicológica;

? Melhoria das estruturas físicas, de pessoal e informatização;

? Valorizar o professor e os profissionais da educação, garantindo as conquistas salariais das categorias;

? Promover capacitação de professores, contratação de professor auxiliar para garantir que todas as escolas tenham acompanhamento de crianças com necessidades específicas, (Síndrome de Down, Autismo, surdos, cegos, entre outros), com proposta qualificada de desenvolvimento pessoal e de inclusão.

? Garantir alimentação qualificada, diversificada e balanceada para todos os alunos das escolas municipais de ensino, construindo um cardápio diferenciado;

? Melhoria do transporte escolar;

? Ampliação e reformas de escolas municipais;

? Monitores para o transporte escolar;

? Inspetores de pátio para todas as escolas;

? Cursos de aperfeiçoamento e treinamentos aos professores e funcionários da educação;

? Complementação dos recursos da merenda pela Prefeitura;

? Aquisição de material pedagógico para uso dos professores e alunos bem como a aquisição de materiais de consumo e expediente para as escolas;

? Criação de áreas de lazer nas escolas para a prática de Educação Física e recreação de nossos alunos;

SAÚDE

A saúde de nosso município merece lugar de destaque em qualquer administração, é de nosso total interesse proporcionar uma saúde pública de qualidade e que busque a assistência de pessoas de baixa renda bem como de todos, saúde com compromisso e responsabilidade com a população cerejeirense.

? Contratação de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens para o atendimento diário a população;

? Aquisição de medicamentos para um atendimento satisfatório aos usuários;

? Programa de acompanhamento e distribuição de medicamentos para pacientes com distúrbios mentais e doenças crônicas, entres elas: diabetes com distribuição do aparelho de glicemia;

? Programa continuo de qualificação dos profissionais da Saúde, com modernidade e humanização no atendimento à população.

? Política pública destinada a ações de prevenção e terapias alternativas;

? Implantar Programa de Apoio aos Grupos de Risco, com ações de prevenção à saúde, voltadas para adolescentes grávidas, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS, entre outras.

? Dar eficiência ao “Programa Brasil Sorridente” de Atendimento Odontológico descentralizado, através de parceria com o Governo Federal e captação de recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para atendimento em todas as sub áreas do município, com investimentos em consultórios móveis, para atender todas as regiões do município.

? Monitoramento e cruzamento dos dados epidemiológicos municipais, estaduais e federais;

? Contratação de médicos plantonistas especialistas nas diversas áreas da saúde onde há maior demanda de nossa população;

? Ampliação de campanhas de vacinação, campanhas preventivas e educativas;

? Treinamento e cursos de aperfeiçoamento em saúde pública aos funcionários da área; ? Manutenção e aquisição de veículos para remoção de pacientes do município e a outros municípios se necessário;

? Funcionamento do laboratório de exames da Unidade Mista de Saúde para realização de um número maior de exames;

? Realização de várias atividades que proporcione melhorias na saúde pública de nosso Município.

? Aquisição de Equipamentos para emergência e todas as unidades hospitalares;

? Implantação da equipe do NASF – núcleo de apoio à saúde da família;

? Organização para funcionamento do programa Tabagismo;

? Garantir aos munícipes o acesso a fisioterapia, lavando em consideração a alta na demanda que acontece ano após ano;

? Fazer o calçamento em volta do Hospital São Lucas e nos postos de Saúdes.

SEGURANÇA PÚBLICA

? Reivindicar junto ao comando geral da Polícia Militar do Estado o aumento do efetivo policial em nosso município;

? Apoiar e incentivar qualquer ação que venha aumentar a segurança de nossos munícipes.

? Parceria entre as forças policiais e a sociedade;

? Parceria entre prefeitura e governo do estado visando melhores condições de trabalho para Polícia Militar;

PROPOSTA PARA O ESPORTE, CULTURA E LAZER.

? Criar uma secretaria de Cultura Esporte e Lazer

? Construção de campo society em bairro;

? Contratação de um profissional da área para treinamento de nossos esportistas;

? Realização de torneios e campeonatos municipais;

? Apoio para estruturação dos campos de futebol profissional;

? Promoção de eventos para a diversão e lazer das pessoas da 3ª idade como campeonatos, festas, festivais de canções, etc;

? Incentivo a festivais de canções em nosso município;

? Criação de um campeonato entre estudante em nosso município;

? Apoio às festas culturais de nosso Município (1º maio, Fejucer, Expocer, dia dos funcionários públicos, virada de ano etc…);

? Incentivar Escolinhas esportivas;

? Identificação das pessoas, grupos e produtores culturais, com implantação de parcerias públicas e privadas;

? Criar espaço alternativo para pratica de ciclismo, caminhada etc…

PROMOÇÃO SOCIAL

? Maior assistência a existente no do município.

? Incentivo aos nossos desportistas com aquisição de materiais esportivos e assistência pessoas de baixa renda;

? Procurar incluir nos programas sociais de distribuição de rendas as pessoas que realmente necessitam do benefício;

? Prestar aulas de reforços aos alunos inscritos nos programas sociais de distribuição de rendas através do CCIA;

? Promover atividades recreativas aos alunos inscritos nos programas sociais de distribuição de rendas de forma ordenada e com propósitos definidos;

? Assistência e acompanhamento às pessoas da terceira idade;

? Promoção de eventos sociais que vise à interação do idoso ao meio social;

? Realização de cursos em parcerias com órgãos e entidades competentes que atendam as demandas do mercado de trabalho de nossa região e o interesse de nossos munícipes.

? Criar projetos de inclusão social para adolescentes e jovens; Propostas poderão ser inseridas ou alteradas à medida que a população solicitar, uma vez que queremos construir uma futura administração inclusiva.

Mostramos neste plano de trabalho proposta simples, mas coerentes para realmente podermos cumpri-la. Somos sabedores que uma administração pública não se limita às propostas aqui apresentadas, mas temos plena consciência que estamos aptos a resolver os problemas ligado a administração municipal. Estaremos desenvolvendo uma administração que tenha como critério à competência, a honestidade e o bem-estar do povo cerejeirense bem como seja construída com a participação de toda a sociedade. Esses compromissos aqui apresentados são também da coalizão dos partidos, movimentos sociais e segmentos da sociedade local que se uniram para fortalecer cada vez mais os valores de nossos munícipes e assim enaltecer o crescimento, organização e progresso desse Município. Nosso intuito hoje é eleger CLEITON e CHICÃO para um mandato onde o respeito ao cidadão sempre estará em primeiro lugar.

