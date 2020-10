CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE GALERINHA, CANDIDATO A VICE-PREFEITO DE CABIXI

“De coveiro a vereador por 20 anos” conta o candidato após contar sua história

Com 47 anos e uma história de vida cheia de superação, o candidato a vice-prefeito de Cabixi (MDB) Otávio Guimarães da Silva, popular Galera lançou nesta manhã de quinta-feira, 29 de outubro, um breve vídeo contando um pouco da sua trajetória.

De origem simples, assim como muitas famílias, Galera veio para Rondônia ainda pequeno acompanhado de seu pai, mãe e irmãos. Seus pais viam no Estado uma oportunidade de construir uma vida tranquila e de qualidade à família.

Tornaram-se pioneiros na região, moraram em Colorado do Oeste, onde Galerinha começou a trabalhar desde pequeno. “Fui engraxate, vendedor de picolé, vendia geladinho, depois virei padeiro e entregava pães, tudo quanto é tipo de trabalho que aparecia e eu dava conta, eu pegava”, disse o candidato.

Ao entrar na fase adulta, Galera mudou-se para Cabixi onde trabalhou de peão, vaqueiro e outras atividades. Até que um dia passou no concurso público para o cargo de serviços gerais. “Ele ficava em Cabixi para trabalhar e nós morávamos no Planalto. Como ele sempre foi muito família, um dia chegou em casa e disse que ia pedir as contas, que não queria mais ficar longe de nós. Aí meu pai decidiu que mudaríamos todos para Cabixi, incentivando ele a permanecer no trabalho”, contou Elza, uma das irmãs de Otávio.

No ano de 1996, com o incentivo de amigos, Otávio saiu candidato a vereador pela primeira vez, foi nessa época que ganhou o apelido de “Galera”. “Ele saia fazer campanha numa motinha antiga que tinha, e por onde passava saudava as pessoas com a mão e gritava “e aí galerinha”, dessa maneira as pessoas começaram a chamar ele de Galera. Porém, no momento da votação, muitos votaram no “Galera” e não no Otávio, como o nome Galera não estava registrado, ele não pôde assumir”, relembra a irmã. Então, ele continuou trabalhando na prefeitura. Trabalhou de limpar as ruas, carpir praças, gari, cuidava da horta instalada no Hospital e foi coveiro por vários anos.

Nas eleições de 2000, Galera foi eleito pela primeira vez, iniciou-se aí a vida na política, dedicando-se diariamente em lutar pelo povo e representá-los no executivo da Câmara dos Vereadores. Eleitos por cinco anos consecutivos, Galera esteve no mandato de vereador por 20 anos e nesse ano de 2020 aceitou o convite para ser vice-prefeito pela Coligação Unidos pelo Progresso, ao lado da candidata a prefeita Rosely Barroso (PSDB).

Os candidatos a prefeito estão realizando uma forte campanha em todos os quatros cantos de Cabixi. Ganhando o apoio da população, Galera enfatiza que o mais gratificante é o reconhecimento por todo trabalho prestado por ele durante esses últimos anos.

“É emocionante relembrar tudo o que vivi com a minha família, até chegar aqui. De coveiro fui ser vereador e com a confiança da população fiquei por 20 anos e se Deus permitir serei vice-prefeito de Cabixi e assim poderei ajudar muito mais, nossas famílias cabixienses”.

Para ver o vídeo sobre a trajetória do Galera, clique no link:

https://www.facebook.com/otavioguimaraesdasilva.otavio.35/videos/1589306721249981

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERODONIA

Comments

comments