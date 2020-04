CONFIRMADO: VILHENA TEM PRIMEIRO PACIENTE QUE TESTA POSITIVO PARA COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde já acompanhava paciente, que chegou de viagem da Europa

O prefeito Eduardo Japonês, o secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick, o diretor geral do Hospital Regional de Vilhena, Faiçal Akkari, e o diretor clínico, André Oliveira, informaram o primeiro caso confirmado de covid-19 em Vilhena. Reforçando a importância do isolamento e dos cuidados de higiene, o prefeito revelou que o paciente já está em acompanhamento pela Prefeitura e isolamento domiciliar desde que chegou de viagem da Europa.

“Estávamos em reunião até as 19h30 de hoje, com o Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena, justamente para considerar a liberação do comércio amanhã, segunda-feira, conforme outras cidades do Estado. No entanto, este caso confirmado aqui em nossa cidade nos fez considerar que as medidas de isolamento e restrições ao comércio precisam ser mantidas. Portanto, o decreto n° 48.875 continuará em vigor”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o paciente tem 31 anos e chegou de viagem da Europa. Em sua chegada, a Vigilância Epidemiológica já havia abordado o viajante que, mesmo sem sintomas à época, foi orientado a ficar em isolamento domiciliar. Atualmente a paciente apresenta tosse e secreção nasal, sintomas típicos do novo coronavírus, que surgiram 10 dias depois de sua chegada. Caso os sintomas não piorem, o paciente continuará em quarentena domiciliar. A Prefeitura agora trabalha no rastreio e orientação de todas as pessoas que tiveram contato com este paciente confirmado.

“Estamos com os leitos do CEV, o Centro de Especialidades Vilhenense, prontos para receber pacientes que tenham quadro grave da doença, o que ainda não aconteceu aqui. Todos os preparativos possíveis estão sendo feitos e nossa equipe está em vigilância máxima. Tanto que essa paciente, mesmo sem sintomas, já havia recebido orientações de nossa equipe. Por isso, reforçamos a todos os cuidados de lavar as mãos, evitar contato físico, evitar aglomerações e não tocar os olhos, boca e nariz. A maior estratégia de Saúde é a prevenção de cada um”, explica o secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick.

Os resultados dos exames em Porto Velho estão demorando cerca de 3 a 4 dias para serem publicados. No entanto, em breve a cidade deverá receber 200 testes rápidos que darão resultado dentro de 15 minutos e serão aplicados naqueles que se enquadrem no protocolo do Ministério da Saúde.

Além deste caso confirmado de covid-19, Vilhena tem outros 7 casos suspeitos e 9 descartados.

