Nesta sexta-feira, (26/06), o governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, liberou a pesca esportiva em Rondônia. A informação é do assessor do governador, o advogado Dr. Lauro Fernandes, que publicou um vídeo nas redes sociais explicando os detalhes da flexibilização na pesca esportiva.

Confira o vídeo:

