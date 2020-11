CONFIRA AS PROPOSTAS DE GOVERNO DE VALÉRIA GARCIA CANDIDATA A PREFEITA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PIMENTEIRAS

Valéria Garcia e Moizes Penha apresentam propostas de incentivo ao turismo como o retorno do Festival de Praia, meio ambiente, ação social, educação, saúde, obras, esporte e, lazer e infraestrutura

Estas são algumas das propostas de governo apresentadas por Valéria Garcia (PP) e Moizes Penha (PDT) da Coligação PP e PDT, “O Trabalho Continua”, 2021 a 2024, para o desenvolvimento do Município de Pimenteiras do Oeste/RO. Após conhecermos as propostas para o município, traz aos leitores, todas as propostas, são ideias, os planos, as propostas dela para que a cidade se desenvolva economicamente.

O Plano de governo da candidata à prefeita Valéria Garcia do (Partido Progressista) e de seu vice-prefeito Moizes Penha do (Partido Democrático Trabalhista) apresenta o desenvolvimento econômico de forma sustentável, apresenta propostas de incentivo ao turismo, meio ambiente, ação social, educação, saúde, obras, esporte e, lazer e infraestrutura.

Essas são as ações de Valéria e Moizes para o desenvolvimento econômico.

EDUCAÇÃO

Reforma e ampliação da Escola Paulo Freire (Estrutura, Cobertura, Hidráulico, Elétrica, Elevação da Cobertura do Pátio, cozinha, banheiro dos professores, salas de aula ); Planos de carreira;

Estruturar a SEMEC;

>Diretor pedagógico,

>Diretor de programas específicos da educação.

Parceria com a secretaria de agricultura para urbanização dos canteiros da Avenida; Montar projetos de incentivo ao professor (leitura, meio ambiente, redação entre outros);

Construção da garagem e rampa de lavagem exclusiva da frota da educação;

Explorar as datas comemorativas;

>Semana de 07 setembro.

>Aniversário da cidade, em parceria com as demais secretarias e órgãos municipais.

Incentivar o EJA educação de jovens e adultos.

TURISMO E MEIO AMBIENTE

Reforma do CAT.

Desenvolver o turismo sustentável.

Retomar o festival de praia de forma sustentável, com ampliação de infraestrutura;

Criação de uma rota turística;

Curso de capacitação (hotelaria, camareira, cozinheira, recepcionista, piloteiros dentre outros);

Desenvolver o artesanato municipal;

Criar um site, cadastrar restaurantes, hotéis e pousadas do município;

Divulgar através dos canais de mídia nossas belezas naturais, pontos turísticos, comércio local entre outros;

Realização de eventos de pesca, canoagem, pesca esportiva, turismo de contemplação e de mais.

Criação do festival do APAPÁ.

Construção de quiosques na praça Beira Rio;

Construção de banheiros na praça dos quilombolas;

Apoiar as datas festivas e comemorativas, religiosas e culturais (réveillon, carnaval, Festa do Divino entre outros);

Apoiar a cultura local como culinária de peixes, pratos típicos tradicionais, feiras gastronômicas;

Apoio ao mutirão de limpeza das margens do Rio Guaporé e conscientizar proprietários de acampamentos e pousadas para preservação de nosso meio ambiente;

Apoio aos barcos hotéis, pescadores, comerciantes locais e Pousadas;

Implantação do turismo ecológico (trilhas, passeios entre outros).

SAÚDE

Manter medicamentos em ambas as farmácias (média e alta complexidade e farmácia básica);

Contratação de nutricionista;

Dar continuidade as consultas com pediatra, ortopedista, ginecologista, dentista e outros;

Suporte para as ACS (urbana e rural);

Continuidade no atendimento de saúde na zona rural (equipe PSF);

Ampliação das campanhas para homens e mulheres.

Aquisição de veículo exclusivo para o centro de reabilitação;

Melhorias na estrutura de trabalho para nossos funcionários;

Criação de equipe multidisciplinar;

Buscar novos profissionais e equipamentos para que possa ser realizado atendimento em nossa cidade (assim evitando a deslocação para outro município);

AÇÃO SOCIAL

Implantar o projeto aprendiz;

Implantação do CRAS itinerante;

Apoio à comunidade de laranjeiras;

Cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens;

Reforma da casa acolhedora;

Projeto de valorização dos grupos tradicionais quilombolas, ribeirinhos e indígenas;

Realizar trabalhos de atendimento mas intensivo as pessoas com deficiências;

Ampliar atividades do CRAS em atendimento aos idosos, famílias e outros;

Implantar a casa da gestante.

ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO/FAZENDA

Construção de banheiro na praça dos quilombolas;

Expansão da área urbana;

Titularização/escritura dos terrenos urbanos;

Gestão junto ao PCCR dos servidores do quadro geral do município;

Estudos relacionados á planta de valores Urbano e rural;

Criação de código próprio de postura/plano diretor;

Viabilização para implantação de novas empresas no município;

Criação e implantação do setor industrial;

SEMOPS

Construção do muro da secretaria;

Construção de garagem para máquina e equipamentos;

Melhorar a oficina e borracharia;

Construir rampa para lavagem e lubrificação;

Dar continuidade à fábrica de bloquetes e manilha;

Manutenção de estradas e pontes;

Coleta de lixo coletivo;

Criar a associação de reciclagem de lixo com Barracão e prensa;

Ampliação da frota (caminhões, caçamba, meloso, retroescavadeira e Pá carregadeira);

CEMITÉRIO

Arborizar;

Calçamento

Iluminação

Construção da casa mortuária;

ESPORTE E LAZER

Incentivar jovens e crianças a prática de esportes;

Implantação do complexo esportivo municipal;

Construção de cobertura no campo municipal com quiosque, depósito e banheiros;

Incentivar esportes na praia (vôlei, voleibol, futebol de areia e outros);

Apoio as mulheres no esporte;

Pintura adequada da quadra municipal;

Implantação do campeonato Mirim;

Parceria com assistência social para realização de atividades físicas para idosos;

Aquisição de equipamentos e acessórios para prática de esportes;

AGRICULTURA

Continuação do programa pro-leite;

Incentivo a agricultura familiar;

Continuidade do porteira adentro (corredores limpeza de bebedouros, cascalhamento, drenagem e de mais), calcário;

Parcerias com EMATER SEBRAE e SENAC.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments