CONFIRA AS IMAGENS DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2020 EM PIMENTEIRAS

Queima de fogos imponentes já marcaram o Réveillon de 2020, na Cidade Verão do Cone Sul

O ano de 2020 começou no Município de Pimenteiras do Oeste/RO; com celebrações marcadas por tradicionais queimas de fogos atraíram centenas de pessoas para comemorar a chegada do Ano-Novo. Em Pimenteiras, a festa réveillon aconteceu na Praça dos Quilombolas.

Réveillon significa o despertar do novo ano. E foi com esse espírito de harmonia e confraternização que ocorreu essa grande festa, reunindo aproximadamente 2 mil pessoas. Assim foi a edição do Réveillon na Praça dos Quilombolas, em Pimenteiras.

A animação contou com cantores locais como a dupla Alexandro Dos Teclados e Kelvin Farias e foi finalizada com um grande show da dupla. Na virada, foi realizada a queima de fogos. A Prefeita em Exercício Valéria Garcia (PP) e várias autoridades municipais se fizeram presente, confraternizando com seus familiares e com a população de Pimenteiras.

A festa só foi possível graças ao empenho da Administração Municipal e aos organizadores, à parceria do comércio local, dos patrocinadores e apoio da Polícia Militar, e secretaria de Turismo e secretaria de Saúde.

A Prefeita em Exercício Valéria Garcia fez uma avaliação bastante positiva do evento e agradeceu aos colaboradores e aos funcionários que estavam envolvidos na organização, e a toda a população que compareceu. Ela destacou que foi uma belíssima festa, sem nenhuma ocorrência policial, na maior harmonia.

“Gostaria de agradecer todos os parceiros que contribuíram com essa realização. Tendo em vista que a prefeitura tem um limite de gastos. Mas graças a essa parceria, conseguimos com êxito, fazer essa grandiosa festa de final de ano”, disse ela.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

