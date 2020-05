COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE RONDÔNIA RECEBEM APOIO DURANTE A PANDEMIA

A Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM) e a Associação De Defesa Etnoambiental Kanindé, a partir do pedido das comunidades quilombolas de Rondônia, estão apoiando a aquisição e entrega de 308 cestas básicas de alimentação e kits de higiene, para as comunidades quilombolas do Estado, sendo elas: Forte Príncipe da Beira, Santa Fé, Santo Antônio, Pedras Negras, Jesus, Rolim de Moura do Guaporé, Laranjeiras e Santa Cruz.

As entregas dos materiais já começaram, e três comunidades já foram beneficiadas, como Pedras Negras, Santa Fé e Forte Príncipe da Beira. A previsão é que as demais recebam as cestas e os kits de higiene nos próximos dias.

A ação está sendo realizada com o apoio financeiro da Rainforest Fund, que tem sido um grande parceiro nas ações emergenciais para essas comunidades.

