COMUNICAÇÃO VISUAL: VANTAGENS AO USAR TOTENS PARA CAMPANHAS DE MARKETING

Todo planejamento no momento de conduzir uma campanha de marketing é essencial, mas no momento de sua execução o desafio é atingir o objetivo proposto, para isso, é fundamental pensar nos elementos de comunicação visual que serão utilizados, quais os materiais mais indicados e mensagem a ser repassada ao público.

Os totens para campanhas de marketing são sempre uma boa alternativa, porque cumprem com maestria o papel de repassar a mensagem, unindo beleza e identificação por meio das cores da marca, e claro, chamando a atenção do público.

Ralph Chezzi, engenheiro civil e responsável pela Bump Comunicação Visual, explica sobre a versatilidade da utilização dos totens:

“Na comunicação visual, esse recurso é imprescindível e pode ser apresentado de uma forma básica mais simples, assim como pode contar com outros recursos como letras caixa de LED, caixa acrílica e backlight. Esse é aquele elemento visual que agrega em qualquer proposta de divulgação de uma empresa e que no marketing é indispensável.”

A prefeitura de Maricá, Rio de Janeiro, por exemplo, no final do ano passado, instalou totens com frascos de protetor solar para aplicação gratuita no calçadão das Lagoas de Araçatiba e das Amendoeiras. A mensagem no totem, nessa campanha institucional, que apresentava uma imagem de prancha de Surf era: Em Maricá o Sol é para todos e o protetor também.

Outro exemplo interessante foi o totem interativo da TIM, instalado nas estações de trem Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e no Brás, em São Paulo. As pessoas que passavam pelos locais de grande movimentação podiam tirar uma ‘selfie digital’ com as estrelas da campanha, como as cantoras Simone & Simaria, os influenciadores Edu e Fih do Diva Depressão e Camila Loures e Raquel Motta do meme “três reais”.

Entenda quando os totens podem ser usados em campanhas de marketing

Os totens podem ser utilizados sem restrição nas campanhas de marketing, a única ressalva é que precisam estar de acordo com o propósito da campanha. A ideia geralmente é chamar a atenção do público para a marca, portanto, é preciso definir de maneira estratégica quais os materiais mais indicados e recursos que esses totens precisam ter.

“As marcas de fast food, por exemplo, geralmente utilizam uma imagem bonita de alguns dos seus principais pratos e a apresentam em totens iluminados espalhados em pontos estratégicos nas cidades. Outro recurso utilizado por muitas marcas é o totem interativo que apresenta slides da campanha com imagens e mensagens, o que também é algo que costuma chamar muito a atenção das pessoas”, explica Chezzi.

Os totens para campanhas de marketing são indicados em casos, como:

Alcance de maior público – para isso, os totens precisam ser posicionados em pontos específicos junto ao público de interesse;

Para reafirmar a mensagem da marca – não importa o tempo que a marca tem no mercado, é fundamental reafirmar sua mensagem e propósitos junto ao público;

Para inovar na campanha – totens interativos, por exemplo, costumam chamar a atenção do público e provocam encantamento com a marca;

Na educação do público – quando a marca deseja orientar as pessoas, o totem pode ser um importante recurso para esse fim, e o melhor, de maneira não invasiva;

Para o anúncio de promoções – totens infláveis geralmente são uma boa pedida para essa finalidade, principalmente aqueles que ‘imitam’ o produto.

Totens para shoppings e lojas são imprescindíveis

Nos shoppings e lojas os totens para campanhas de marketing são essenciais, o tipo interativo é um dos mais utilizados, pois permite a facilidade do manuseio por parte das pessoas e ajuda na localização de lojas e pisos.

Esse modelo de totem interativo quando inativo, pode servir como recurso de divulgação de atrações e notícias.

“Vale lembrar a importância da utilização dos totens nas garagens dos shoppings para facilitar a localização e melhorar o tráfego no local. Além disso, algumas lojas podem utilizar o totem iluminado em ponto próximo à sua localização, como maneira de orientar as pessoas para que as encontrem”, salienta o engenheiro.

Vantagens da utilização dos totens e principais materiais

Dentre as principais vantagens da utilização dos totens para campanhas de marketing, estão: