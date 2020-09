COMPRAS PÚBLICAS: OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÕES EM LICITAÇÕES COM O PODER PÚBLICO

Sebrae continua com vagas abertas para auxiliar empresários a participarem de pregões eletrônicos

O Sebrae em Rondônia prossegue com sua programação especial de capacitações para licitações com o Poder Público, que ainda é um dos maiores clientes de uma empresa. Por sua capacidade de aquisição e sua própria necessidade em fornecer serviços públicos de qualidade, o ente público, estatisticamente, segue como sendo um dos principais compradores em geral.

O Sebrae, atento a isso, oferece o curso on line “Seja um professor de licitações em seu município”, direcionado para Agentes de Desenvolvimento, atendentes das Salas do Empreendedor e membros de Associações Comerciais.

Com o advento da Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (MPE), uma série de situações que promovem a cultura empreendedora, simplificação de processos e condições especiais para as MPE nas compras púbicas, estabelecendo prioridades, dentro de valores mínimos praticáveis, para os Pequenos Negócios, com objetivos de aquecer a economia local, gerando emprego, renda e oportunidades.

A oficina de compras públicas para Agentes de Desenvolvimento, Atendentes das Salas do Empreendedor e Associações Comerciais, tem objetivo de habilitar pessoas ligadas às micro e pequenas empresas para que possam dar as mãos ao Empreendedor que queira participar de Licitações Públicas. Esse agente após habilitado poderá ensinar os empresários a descobrirem e terem participação neste mercado.

“Os órgãos públicos, como prefeituras, governo do Estado e órgãos federais são os maiores compradores de um Município. As compras anuais destes órgãos são na casa dos bilhões de reais todos os anos. É um mercado que precisa ser explorado principalmente pelas micro e pequenas empresas para que possam gerar desenvolvimento nos Municípios e Estado”, disse Silane Guedes, gerente de Políticas Públicas do Sebrae em Rondônia.

Serviço:

Oficina Seja um professor de licitações em seu município

Data das próximas turmas: 15/09, 15/10 e 27/10

Hora: 09 às 12h – 14h às 19h

Vagas: 30 por turma

Evento on line e exclusivo para Agentes de Desenvolvimento, Atendentes das Salas do Empreendedor e Associações Comerciais. Para inscrições gratuitas, acesse www.sebrae.ro/loja.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae no agronegócio: acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

