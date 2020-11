COMPENSA COMPRAR UM MEGANE USADO?

Comprar um carro usado, é sempre uma boa opção para as pessoas que estão numa situação econômica complicada, já que os preços costumam ser bem mais em conta, além de que a situação do veículo às vezes é ótima, com ele estando bem conservado e totalmente eficiente em suas funções. Evidentemente, não é sempre que se encontra um carro assim, visto que o uso acaba desgastando os veículos, não tem jeito. O Megane é um automóvel bem famoso no mercado e que também apresenta um bom desempenho na venda de usados. É sobre ele que tratará esse artigo, vamos discorrer sobre se vale a pena comprar um carro desse modelo.

Marca e importância da pesquisa

A Renault, a montadora responsável pela distribuição do Megane no mercado, é uma empresa conhecida e apreciada já há décadas no Brasil. Comprar um carro de uma marca conhecida e com credibilidade, sem dúvidas é uma forma de evitar possíveis surpresas desagradáveis no futuro. É bom conhecer e pesquisar o histórico de reclamação dos clientes, pois isso é uma maneira de prever o que também pode vir a acontecer com você. Óbvio, nada é certo, mas o conhecimento é sempre valioso.

Primeiro de tudo, é preciso saber exatamente aquilo que se procura, algo primordial para se iniciar a busca de um carro. Afinal, como você decidirá o modelo mais apropriado, se nem sabe o que é importante do carro ter, no seu caso? Se você não entender o mínimo de carro, procure se informar e compreender como funciona determinado modelo, quais são as vantagens e as desvantagens, dentre outros. E isso, é claro, vale para o Megane. Para saber se compensa ou não comprar um usado fácil e mais em conta, é necessário que se saiba tudo aquilo que ele oferece.

Preço e motor

Para quem está iniciando a procura por um Megane usado, o melhor a se fazer é se focar nas linhas entre 2010 e 2013, pois elas são as mais recentes a ter um preço em conta no mercado, apresentam boa capacidade técnica e não são ainda muito antigas. Normalmente, por preços que podem variar de 20 a 30 mil reais, é uma tarefa possível de se realizar, achar um modelo Dynamique versão topo de linha, que apresenta um motor 2.0 16V e tem a caixa automática, sendo essa a versão do carro comercializada em 2010.

É preciso que se saiba, no entanto, que o carro não é muito veloz, especialmente nas arrancadas, muito devido ao fato de possuir apenas quatro marchas. Porém, sua resistência é primorosa, ótimo para viajar com a família aos finais de semana, que normalmente demanda bastante tempo na estrada. Os 138 cavalos de potência do carro, certamente têm alguma coisa a ver com isso. Na época, esse motor não era flex, e por isso motivo gasta muita gasolina, algo que depõe contra o modelo.

Apresentando um ótimo conforto para os passageiros, o Megane comporta facilmente cinco pessoas, duas na frente e três atrás, não tendo problema de espaço. No banco do motorista, ele possui uma ótima posição e espaço para acomodar as suas pernas e braços, o que é crucial para se desempenhar uma boa direção. É importante prestar atenção nesses detalhes, quando for comprar um carro, seja ele usado ou novo.

Outra opção que pode ser mais seguro, é escolher carros de versões mais novas, das versões de 2012 e da linha de 2013, com preços que variam entre R$ 24 mil e R$ 29 mil, tendo um motor 1.6 16V flex e o câmbio manual de cinco marchas, com certeza são ótimos números. Com 110/115 cv, não apresentam a mesma resistência do 2.0, mas a boa parte do torque de 15,2/16 kgfm, que já está disponível nas 3.000 rpm, garante um bom desempenho para o carro tanto na estrada quanto dentro da cidade.

Bons equipamentos

Esses carros Megane, apresentam uma lista de equipamentos bastante boa, principalmente se considerarmos a época em que os veículos foram fabricados. Vai agora uma lista de alguns: freios ABS, airbag duplo, cintos de três pontas, regulagem de altura para os faróis, repetidores dos piscas nas laterais do carro, encostos de cabeça para todos os ocupantes, ótimos para prevenir uma possível dor na coluna ou no pescoço.

Para mais desses citados, há nos Megane: ar-condicionado automático, vidros e retrovisores elétricos, ajuste da altura do volante, radio/CD player, computador de bordo, banco traseiro bipartido e um sensor de luminosidade, tudo para deixar o seu carro ainda mais confortável. O porta-malas com os seus 520 litros, é outra coisa que chama a atenção nesses veículos, já que cabe muita coisa, sendo maior que a maioria.

Problemas com a suspensão

Quando a manutenção do carro acontece, é comum haver queixas acerca da suspensão, que costuma durar pouco e bater seca muito rápido. Esse é um problema, sem dúvidas, já que uma suspensão traseira não sai por menos de mil reais. Agora, a bomba de combustível você consegue encontrar a partir de 700 reais. Definitivamente, isso pode vir a ser um problema para o cliente.

Acabamento interno

Existem queixas também acerca do acabamento interno, que deixa a desejar nos quesitos estilo e também em certas questões práticas, como parafusos aparecendo, por exemplo. Apesar, de ser uma questão estética primordialmente, é algo que certamente incomoda muitas pessoas. Afinal, ninguém quer passar a impressão de ter um carro sem nenhuma preocupação estética. A verdade é essa.

Conclusão

Como dá para perceber no decorrer do texto, existem prós e contras de se comprar um Megane usado, sendo que a lista de prós é maior. No entanto, é preciso que você coloque na balança tudo isso e decida o que for melhor no seu caso, levando em conta todas as suas necessidades e interesses. Só a pessoa mesmo para decidir se compensa ou não a compra, tomando por base as informações oferecidas.

FONTE: Monique Santos/Marketing Digital

FOTO: Crédito: Pixabay

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

