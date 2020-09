COMO EMPRESAS FAMILIARES PRECISAM AGIR DIANTE DA CRISE?

Entenda a importância da governança corporativa em empresas dessa modalidade

Ainda estamos enfrentando as consequências decorrentes da pandemia mundial. Segundo análises, as empresas mais afetadas com a crise são as pequenas, médias e microempresas. Já as empresas familiares nesse cenário precisam se preocupar em manter o negócio no mercado, além de prezar pelo bom relacionamento familiar.

Com mais de 35 anos no mercado corporativo e desde 2015 atuando frente à MORCONE Consultoria Empresarial, auxiliando, inclusive, na implantação da Governança Corporativa em empresas familiares, hoje trago um artigo de como essa modalidade de negócio pode se comportar em meio à crise.

Primeiramente friso que um período de crise pode representar a força que uma empresa necessita para tomar decisões, gerando uma maior proximidade e engajamento entre proprietários, ajudando a empresa familiar ou tradicional na resolução de diferenças e a tomar melhores decisões em prol do negócio.

As empresas familiares geralmente valorizam objetivos que estão muito além dos retornos financeiros como reputação, legado, etc. Diante da crise, muitas empresas de estrutura familiar têm sido desafiadas a lidar com escolhas que antes não imaginavam. Como mencionado, além disso, há fatores emocionais envolvidos, como estresse, ansiedade e medo por conta da crise, que se vencidos, também podem representar uma série de oportunidades.

Empresas familiares no cenário de crise

Vale ressaltar que em meio à crise por conta da pandemia, muitas empresas deram um exemplo de solidariedade. Dentre elas, a montadora Ford e a varejista Magazine Luiza que se prontificaram a fornecer assistência a fornecedores e funcionários na fabricação de respiradores e demais equipamentos.

Já o Grupo Votorantim realizou doação de US$ 10 milhões para ajudar algumas cidades brasileiras e instituições de saúde, no combate ao novo coronavírus. A empresa familiar americana, Tyson Foods, fez doação de 2,6 milhões de libras em alimentos para os Estados Unidos.

A Gap, com sede na Califórnia, que conta com 3.500 lojas, continuou pagando o salário dos funcionários mesmo com as portas fechadas. A empresa existe desde 1943, fundada na Suécia.

O que vale salientar com esses exemplos é que mesmo em contexto caótico, essas empresas familiares conseguiram se adaptar ao novo cenário, mantendo de alguma maneira as suas atividades e ainda contribuindo com a sociedade.

O que é necessário às empresas familiares para conseguirem lidar com um cenário de crise?

Já mencionei no artigo O que o empresário precisa ter para enfrentar crises? que crises econômicas vêm e vão e podem ser comparadas metaforicamente a uma corrida de 1.000 metros com barreiras a cada 100 metros em que o corredor tem que saltar, sendo o espaço entre cada barreira como o período entre uma crise e outra.

Dentre os fatores que necessitam de maior atenção, estão: