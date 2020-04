COMISSÃO MISTA DO CORONAVÍRUS TEM REUNIÃO DE TRABALHO NA SEXTA

A comissão mista que acompanha as ações do governo voltadas a mitigar a crise do coronavírus tem reunião marcada para esta sexta-feira (24), às 11h, com o objetivo de definir seu plano de trabalho. A reunião será realizada de forma remota e terá transmissão a partir do gabinete do senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente do colegiado.

Criada pelo decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no país (Decreto Legislativo 6, de 2020), a comissão vai acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia de covid-19.

O colegiado é composto por seis deputados e seis senadores, com igual número de suplentes. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) é a vice-presidente e o deputado Francisco Jr. (PSD-GO) é o relator.

Fonte: Agência Senado

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

