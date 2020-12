COMISSÃO DA PREFEITURA E OUTRAS ENTIDADES VISITAM ÁREAS COM POTENCIAL TURÍSTICO EM VILHENA

O objetivo da visita é o mapeamento e identificação de futuros pontos turísticos

Neste último fim de semana a equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) visitou área na linha Chafariz, a 35 quilômetros de distância do Centro de Vilhena. A excursão faz parte do projeto de identificação de áreas com potencial turístico iniciado recentemente, que visa mapear locais que possam futuramente ser abertos para visitação, implantando atividades de ecoturismo, observação ou de aventura.

“O local que nós visitamos é particular e, com isso, montamos uma parceria com os proprietários, que têm grande interesse em tornar esses locais abertos para visitação. Essa área tem um grande potencial, é muito atrativo. Será necessário o investimento em infraestrutura turística para adequar o local futuramente. Agora já sabemos do potencial e das necessidades. É um primeiro passo importante”, explicou Marcondes Cerrutti, secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Rita Marta Corrêa, assessora da Semtic, conta alguns detalhes da visita. “Identificamos grutas, paredões, minas d’água, cachoeiras e potenciais trilhas ecológicas. Foi uma viagem bem proveitosa, pois visualizamos uma oportunidade de transformação, aproveitando o potencial do local. O melhor dessa área é que ela é totalmente preservada e os proprietários têm interesse em investir para explorar de maneira sustentável”, explicou

No projeto a Semtic conta com o apoio das secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), da Emater (Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia), da Unir, da Seagri (Secretaria de Estado de Agricultura), do Conselho Municipal de Turismo, entre outros parceiros voluntários.

Além disso, participa da iniciativa a Instância de Governança do Vale do Guaporé, uma organização formada por empresários e servidores públicos de cidades do Cone Sul que pretende fomentar o turismo regional.

Na sequência a busca por recursos, sejam fruto de investimento público ou privado, serão parte do esforço em, de fato, ativar estes espaços com potencial turístico.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDNONIA

