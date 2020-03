COMEÇOU NESTA TERÇA-FEIRA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM CEREJEIRAS

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes

A Prefeitura do Município de Cerejeiras através da Prefeita Lisete Marth (PV), obedecendo a ordem do Ministério da Saúde (MS), iniciou a campanha Municipal de Vacinação contra a Gripe. Nesta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe foi antecipada neste ano, o Ministério as Saúde mudou o inicio da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra o vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém neste momento, irá auxiliar os profissionais da saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que o sintomas são parecidos. Em Cerejeiras, a aplicação das doses começou nesta terça-feira (24/03), conforme anúncio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), através do secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes.

O público na lista de prioridade são idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. A antecipação acontece para proteger as pessoas que estão mais vulneráveis ao contágio do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 nos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Os pontos de Vacinação contra a Gripe são:

* Barracão da Feira Municipal

* Creche Isabel Oliveira de Almeida, localizado na Av. Brasil n° 1090.

* Escola Estadual Governador Jerônimo Garcia de Santana, localizado na Rua Robson Ferreira Travisan n° 2936 – Bairro Anchieta

As etapas da campanha serão:

1ª fase – a partir de 23/03: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde;

2ª fase – a partir de 16/04: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

3ª fase – a partir de 09/05: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

FONTE: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

