COMEÇA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM CEREJEIRAS NESTA QUINTA-FEIRA

A Prefeitura do Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde, começou nesta quinta-feira (16/04) a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe de 2020, no município e se estende até o dia 08 de maio de 2020. A ação acontece na Unidade Básica de Saúde Maria José Neiva de Carvalho – PSFA, localizado na Rua Fernando de Noronha n° 831, Bairro Eldorado, de 07h30min ás 10h30min e de 13h30min ás 16h30min.

A segunda fase da imunização terá como focos doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, portuários e a população indígena. Policiais civis e militares, membros da Aeronáutica, Marinha, Exército, Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal também fazem parte do grupo prioritário da segunda fase.

A Vigilância de Epidemiológica do Município alerta para a população não se isentar dos cuidados de higienização quando for se vacinar. “Usem máscaras, evitem aglomerações, lavem sempre as mãos com sabão ou álcool gel e, se for ao posto de saúde e houver muita gente, volte em outro horário”, recomendou a titular da vigilância Marlucia. Apesar do alerta, Marlucia reforçou a necessidade das pessoas buscarem receber a dose da vacina.

A vacina contra gripe não é eficaz contra o novo coronavírus, mas ajuda os profissionais de saúde a obterem diagnósticos mais evidentes em relação ao Covid-19. A consequente diminuição dos casos de influenza H1N1, H3N2 e Influenza B facilitam o diagnóstico de possíveis casos de coronavírus a partir de sintomas gripais fortes.

FONTE E FOTO: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

