COMBATE À CRIMINALIDADE: EM CEREJEIRAS, POLÍCIA MILITAR RECEBE NOVAS VIATURAS E REFORÇA SEGURANÇA NA REGIÃO

4ª Companhia PM de Cerejeiras recebeu novas viaturas para atender as demandas da comunidade

Com a chegada de mais três viaturas de última geração, a 4ª Companhia de Polícia Militar de Cerejeiras, vai reforçar o trabalho de combate à criminalidade e garantir mais segurança aos moradores da região.

Os veículos são de última geração e equipados com câmeras, rastreador por satélite, rádios digitais e suporte de armamentos. Os municípios de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara também foram contemplados, cada um, com uma viatura.

A 4ª Companhia de Polícia Militar de Cerejeiras tem ampla jurisdição, sendo responsável por três municípios e distritos no atendimento das demandas dessas comunidades. O trabalho de apoio às polícias Civil e Penal tem sido destacado pela PM na região.

No último dia 25 de setembro, com a presença da imprensa, autoridades civis, militares e políticas, aconteceu a solenidade de passagem de comando da 4ª Companhia, assumindo, na ocasião, o 1º tenente Alex Toledo, em lugar do ex-comandante, capitão Ivan César Vian.

Sobre os novos veículos, o Governo de Rondônia garantiu a locação e oportunizou a aquisição de 301 novas viaturas. A empresa contratada vai garantir a manutenção dos veículos e a substituição imediata quando necessário. A empresa foi contratada por meio de licitação e as novas viaturas vão atender, além da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Técnico-Científica (Politec) e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

