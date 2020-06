COM BENEFÍCIOS LIBERADOS PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, CEREJEIRAS LICITA CONSTRUÇÃO DE 6 BANHEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUCAS

Banheiros serão construídos com recursos de emenda parlamentar

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV/RO) conseguiu a liberação de mais uma emenda parlamentar destinada para o Município de Cerejeiras/RO; contemplando a área da saúde do município. Atendendo a um pedido da Prefeita Lisete Marth (PV), o parlamentar conseguiu a liberação no valor de R$ 58.313,05 (Cinquenta e oito mil, trezentos e treze reais e quatro centavos) o recurso liberado pelo governo de Estado junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos/DER-RO; através do Convênio de nº 005/20/PJ/DER-RO; Processo nº 0009.499074/2019-20, para construção de 6 banheiros no Hospital Municipal São Lucas, e a contrapartida do município no valor de R$ 2.902,78 (Dois mil reais, novecentos e dois reais e setenta e oito centavos).

A Prefeitura licitou a obra e tem por objetivo a contratação de uma empresa para construção de 6 banheiros dentro do Hospital Municipal São Lucas, os recursos financeiros para a execução da obra deste Convênio neste ato fixados em R$ 61.215,82 (Sessenta e um mil, duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

A emenda do deputado foi muito bem recebida pela Prefeita Lisete Marth, que destaca o setor como uma de suas prioridades. A saúde é uma das áreas que mais consome recursos no orçamento do município, enfatizou a prefeita.

O deputado Luizinho Goebel comemorou mais uma conquista para área da saúde do município de Cerejeiras e destacou a liberação destes benefícios para construção de 6 banheiros no Hospital Municipal São Lucas. O parlamentar também destacou a importância social do apoio a saúde municipal. “Eu fico feliz de voltar a Cerejeiras e ver que os benefícios que nós falamos estão se concretizando. Estes banheiros é fundamental para a população cerejeirense, disse Goebel.

