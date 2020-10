COM APOIO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL, CANDIDATA A PREFEITA DE PIMENTEUIRAS JUCILEIDE FAZ GRANDE CAMINHADA

Jucileide faz caminhada e fala sobre desenvolvimento econômico com moradores da cidade

A Avenida Brasil entrada da cidade de Pimenteiras foi o ponto de partida do trajeto da caminhada da candidata a prefeita Jucileide de Souza Rodrigues (PV), nesta tarde de terça-feira (20/10), pela “Coligação Pimenteiras Pode Mais”. Acompanhada de seu candidato a vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva (PSDB), popular “Baiano”, candidatos a vereadores, apoiadores e do deputado Estadual Luizinho Goebel, a candidata percorreu ruas e avenidas da cidade.

Durante a caminhada e visitas nos estabelecimentos comerciais Jucileide conversou sobre as propostas do Plano de Governo para o desenvolvimento econômico da Pimenteiras do Oeste.

“Para que aconteça o desenvolvimento econômico, temos que ter”, disse Jucileide, “mais Turismo, incentivo e apoio as pousadas, comercio forte, apoio à agricultura diversificada é a maior distribuição de renda. Vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Vamos trabalhar para termos uma Cidade Moderna e Turística. Contamos com o apoio da população pimenteirenses”.

