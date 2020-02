 COM AGENDA PARA O  EUA  MILEINE VARGAS CHEGA A VILHENA

A Treinadora chega a Vilhena nesta terça feira e inicia o Curso Master Practitioner em Programação Neurolinguistica. Em seguida cumprira agenda de Palestra na Flórida EUA.

Essa formação é indicado especificamente para pessoas que cursaram o nível practitioner e que queiram dar continuidade na sua jornada de crescimento, evolução pessoal e profissional e tem como pré requisito apresentar certificação em PNL independente da instituição.

Rosângela Goebel explica que o Curso Master Practitioner acontecerá em dois módulos, sendo o 1º de 13 a 16 de fevereiro e o 2º de 19 a 22 de março 2020, com vagas limitadas. “Já registramos as ultimas vagas, afinal estamos falando de algo transformador e raro em nossa região.” Você poderá fazer contato pelo fone: (69) 98142 5919 e receber em PDF de todo conteúdo programatico.

MILEINE VARGAS – É a primeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins. Trainer em PNL, Hipnóloga e Empresária tem formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA, Membro da Academia Internacional de Trainers em PNL (ITA) e Certificação em Analista de Inteligência Emocional. É autora do livro “O DIA EM QUE ME DEMITI” e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher. Certificando internacionalmente seus alunos pelo selo ITA InstituteTrainersAcademyof NLP.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

