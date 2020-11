COM 41,91% DOS VOTOS, LISETE MARTH É REELEITA PREFEITA E AGRADECE POPULAÇÃO DE CEREJEIRAS

A Prefeita de Cerejeiras no Cone Sul do Estado de Rondônia, Lisete Marth (PV), foi reeleita para mais 4 anos de mandato com 3.741 votos (41,91%) em segundo lugar ficou Sinésio José com 3.008 votos (33,70%) e em terceiro Cleiton Capanema com 2.177 votos (24,39).

“Agradeço pelo votos recebidos e a confiança do povo no meu trabalho. Estou orgulhosa da campanha feita por toda a minha equipe, pois fizemos tudo com responsabilidade, respeito e verdade. Agora temos o compromisso de seguir realizando as obras em curso e cumprir as propostas do plano de Governo, pois Cerejeiras não pode parar”, disse Lisete.

Lisete Marth também parabenizou a Justiça Eleitoral pela transparência em todo o processo eleitoral. “Essa apuração foi cercada por muita emoção. Estou aqui para fazer o melhor mandato da história de Cerejeiras. Vou seguir com o diálogo característico da minha gestão. Se em dois anos tudo isso por Cerejeiras, em quatro faremos muito mais”, disse Lisete.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

