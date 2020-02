COLÉGIO UNESC INICIA ANO LETIVO

Nesta segunda-feira, o Colégio UNESC iniciou as aulas com a apresentação dos professores e equipe aos pais e alunos, oportunidade em que puderam conhecer a estrutura ea forma de ensino da escola.

Durante a apresentação, a Diretora Geral, professora Native, enfatizou que uma das prioridades do Colégio é manter a proximidade com os alunos, deixando claro que “os alunos não precisam marcar reuniãopara conversar com a Direção”. Igualmente, a professora Native esclareceu que os pais serão bem-vindos a qualquer momento, estando inclusive convidados a assistirem às aulas juntamente com os filhos.

A supervisora do Colégio, professora Mônica Santana, também enfatizou que toda a equipe está “aberta a ouvir” e pronta para atendar às necessidades dos alunos. Logo após a apresentação, osprofessores conduziram os alunos auma visita pela UNESC.

Durante a visita, os alunos puderam conhecer os diversos laboratórios: de física; laboratório multidisciplinar, que será usado para as aulas de química; laboratório de microbiologia e microbiologia de alimentos;de maquete;além do laboratório de anatomia humana, todos eles utilizados também pelos acadêmicos da graduação. Além disto, os estudantes conheceram a biblioteca, que conta com Espaço Google, destinado à leitura em local aconchegante e moderno.

Ana Clara, aluna do 3º ano, comentou que está bastante empolgada com as aulas no Colégio UNESC. A jovem,que já neste ano prestará vestibular, está em dúvida entre os cursos de Medicina e Arquitetura. Ana Clara acredita que o fato de poder cursar o ensino médio em uma escola que possui vários laboratórios ajudará na escolha do curso certo: “Na outra escola que eu estudava, não tinha”, disse ela.

FONTE: Assessoria – UNESC

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments