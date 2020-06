“CLUBE DE VANTAGENS” FORTALECE ASSOCIATIVISMO EM CEREJEIRAS

Neste mês de junho a Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC) lançou mais uma iniciativa para fortalecer a parceria com os seus associados. Trata-se do “Clube de Vantagens”.

Como o próprio nome diz, o objetivo é buscar novas parcerias para criar uma rede, oferecendo descontos e benefícios para os nossos associados.

COMO VAI FUNCIONAR?

A ideia é cadastrar, entre os associados, empresas que possam oferecer algum desconto ou benefício não praticado e que seja diferenciado e exclusivo para o associado ACIC.

Qualquer empresa pode participar: lojas, açougues, restaurantes, supermercados, prestadores de serviço, profissionais liberais, escolas, farmácias, academias, etc. Além de oferecer vantagens para o nosso associado, o “Clube de Vantagens” da ACIC também visa prestigiar e fomentar as vendas nas empresas conveniadas com a promoção.

Atualmente a ACIC possui cerca de 202 associados, o que gera em média, contando sócios, proprietários, colaboradores e dependentes legais, aproximadamente 3 mil consumidores em potencial. Ao aderir à “Rede”, além de poder aumentar a sua pasta de clientes, as empresas conveniadas também terão um espaço exclusivo no site da ACIC, divulgando e informando os descontos e benefícios oferecidos, como também poderão contar com uma maior divulgação nos informativos, Fan Page (facebook), Instagram e demais mídias sociais da Associação, fortalecendo assim a sua marca, empresa e o nosso mercado.

O objetivo é gerar um benefício conjunto, tanto para o associado que está recebendo o desconto, como aquele que oferece. E tudo isso sem qualquer custo extra. O primeiro passo foi credenciar os empresários que possuem interesse em participar do projeto. Até a data da publicação desta matéria já consta 14 empresas credenciadas. Para o próximo mês a ideia é que este convênio já esteja implantado em 100% das empresas conveniadas.

Para participar basta entrar em contato com a ACIC, por telefone (69) 3342-2058 / 2735 / 3617 ou pelo Whatsapp Comercial (69) 9.9242-5454 e solicitar mais informações. Faça já a sua adesão e receba as vantagens oferecidas, principalmente na fidelização de clientes e na divulgação de sua marca no mercado local e assim fortalecendo a economia Cerejeirense.

FONTE: Luiz Martins/ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments