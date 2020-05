Dra. Erica Mantelli, esclarece alguns fatos verdadeiros, mas que muitas vezes geram dúvidas nas mulheres

O ciclo menstrual geralmente dura cerca de 28 dias e é dividido em 3 fases, de acordo com as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher durante o mês. A menstruação representa os anos férteis da vida da mulher, que se iniciam na adolescência e duram até a menopausa.

Entender o ciclo menstrual é importante porque pode impactar no corpo todo da mulher, desde a cabeça até os pés. Algumas pessoas notam mudanças em seus cabelos, pele, sintomas de doenças crônicas, saúde mental, enxaqueca, ou no modo como elas experimentam o sexo em diferentes pontos do ciclo menstrual. Conheça as cinco verdades do ciclo menstrual:

1- Ter relação sexual no período menstrual é mais prazeroso: Pode ser sim, pois há um aumento da irrigação sanguínea na região pélvica, fazendo com que a mulher se lubrifique com mais facilidade, além de ter mais sensibilidade.

2 – Durante a menstruação é possível engravidar: Sim é possível, embora seja muito raro , mas isso acontece principalmente porque a mulher pode ter uma ovulação no final da menstruação, (dependendo do ciclo menstrual dela) e os espermatozoides sobrevivem por muito mais tempo do que a maioria das pessoas pensam. Alguns ficam ativos de 3 a 5 dias.

3- Relação sexual durante a menstruação aumenta o risco de contrair IST (Infecção Sexualmente Transmissível): Nesse período, esse risco é realmente maior, pois o sangue contém nutrientes propícios para o crescimento de microrganismos. Mas é claro, somente se a relação for sem proteção, o que não deve acontecer!

4- Mulheres que convivem juntas ou próximas, geralmente menstruam na mesma época: Parece estranho, mas é bem normal! Isso acontece porque durante a menstruação ocorre uma variação hormonal que em alguns casos é alterada por muitos fatores e assim, esses hormônios se regularizam. O ciclo menstrual, também sofre influências do ambiente externo e por isso, mulheres que convivem juntas, na mesma casa ou ambiente de trabalho acabam tendo a menstruação simultânea.

5- O aparecimento de acne é normal durante o período menstrual: Acontece com a maioria das mulheres e se dá em função das alterações hormonais, que fazem com que as glândulas sebáceas aumentem a secreção. Mas a alimentação durante o período menstrual também pode influenciar, pois muitas mulheres exageram nos doces nesse período, o que não é positivo.

Dra. Erica Mantelli, ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual – CRM-SP 124.315 | RQE 36685 – Graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Pós-graduada em disciplinas como Medicina Legal e Perícias Médicas pela Universidade de São Paulo (USP), e Sexologia/Sexualidade Humana. É formada também em Programação Neolinguística, por Mateusz Grzesiak (Elsever Institute).

Site: http://ericamantelli.com.br

