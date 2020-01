CEREJEIRAS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REINAUGURA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOEL GONÇALVES FREIRE NESTA SEXTA-FEIRA

O Município de Cerejeiras reinaugura nesta sexta-feira (17) de janeiro novos espaços, localizado na Avenida São Paulo n°996, com o objetivo de resgatar a História de Cerejeiras através de documentários, fotografias e quines foram os primeiros administradores do município. Tudo exposto em mural para que os alunos das escolas conheçam um pouco da historia do nosso município. A reinauguração da Biblioteca ocorrerá às 19:00 horas, a reforma teve como objetivo melhorar o ambiente da biblioteca, com aquisição de novas estantes, meses, cadeiras, estofados, ar condicionado e acervos atualizados, bem como acomodar e preservar adequadamente o acesso e usuário da biblioteca de forma a atrair novos usuários ao ambiente agradável e confortável.

O projeto segundo a Secretária da Educação Professora Zenilda Terezinha Mendes da Silva, foram meses de muito trabalho e dedicação para disponibilizar para os cerejeirenses um espaço mais atraente a aconchegante para os amantes da leitura.

O novo projeto foi apresentado pela professora Giovana Moreira, como os projetos de concursos de poesias, desenvolverem poesia em movimento, parcerias para contação de histórias na biblioteca com as turmas de todas as escolas, fala garotada através da rádio, desenvolver um programa para transformar um pequeno espaço da biblioteca em museu , com objetos antigos de Cerejeiras resgatando a história do nosso Município desde o princípio, para nossos alunos e a população conhecerem a cultura diversificada e acolhedora da nossa bela região do Cone Sul do Estado de Rondônia.

A Professora Giovana disse que são projetos que pretende desenvolver no decorrer do ano letivo, o objetivo é resgatar a leitura, chamar a atenção dos pais, alunos sociedade em geral para importância de se tornar um leitor assíduo, apesar da concorrência do mundo virtual, precisamos modificar isso, e tentar levar a sociedade cerejeirense entender a importância que a leitura nos traz, destacou a Professora.

Investimento na Cultura também é umas das prioridades da atual gestão municipal. Em razão disso, a Prefeita e Professora Lisete Marth (PV), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), estará reinaugurando nesta sexta-feira (17/01), a reforma do serviço de restauração e ambientação da biblioteca Municipal Joel Gonçalves Freire.

Para a prefeita Lisete Marth, a entrega da Biblioteca revitalizada representa um ganho excepcional para o município, nisso, por meio do processo de valorização que a administração municipal vem dando para a cultura cerejeirense, desta feita, em especial a Biblioteca, que é um espaço de leitura e estudos.

“Esse local representa muito em termos de cultura para o município, essa reforma era um sonho antigo de todos os frequentadores que gostam da boa leitura e desejavam um espaço adequado para suas pesquisas, e essa reforma dará essa comodidade e ao mesmo tempo mostra o compromisso da gestão com a cultura”, destacou a Prefeita.

