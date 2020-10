CEREJEIRAS: LISETE MARTH E JOSÉ CARLOS PERCORREM ZONA RURAL E SÃO RECEPCIONADOS POR AGRICULTORES E LEVAM PROPOSTAS DE GOVERNO

A candidata à prefeitura do Município de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), continua sua caminhada na área rural do município. Desta vez, a visita foi na Linha “B”. Lisete Marth percorreu várias linhas do município.

Na linha “B”, onde visitou lideranças comunitárias e amigos, e apresentou as propostas de melhorias em várias áreas. Os agricultores cobraram melhorias para quem trabalha e vive na área rural do Município.

A candidata a prefeita Lisete Marth (PV) e seu vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP), estão dedicando parte de suas agendas eleitorais à realização de visitas a apoiadores, lideranças e correligionários em todas as regiões do Município. Os encontros foram realizados com número reduzido de pessoas e observando as orientações de higiene para evitar a propagação do Coronavírus.

Lisete disse que as visitas são necessárias para que os produtores rurais conheçam seu plano de Governo. Ela se demonstra feliz com a receptividade das pessoas e acredita estar trilhando no caminho certo onde o objetivo é agregar apoios para ajudar o município com o propósito de trabalhar para seu desenvolvimento.

A candidata à reeleição está apostando na aproximação direta com o povo. Onde está ouvindo e conhecendo quais os desafios que o município enfrenta. “Cerejeiras é uma cidade de grande potencial agrícola, pecuária e leiteira, que precisa continuar sendo administrada por um gestor comprometido em seu desenvolvimento, com ações que fomentem o crescimento econômico-social e a agricultura e para isso é necessário apoiar os grandes e pequenos produtores rurais, para que possam gerar emprego e renda. Nossa caminhada é de porta em porta, estamos levando nossas propostas a todos os moradores do Município”, ressaltou Lisete.

FONTE: WILMER G. BORGES

FOTOS: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

