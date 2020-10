CEREJEIRAS: EM VÍDEO, EX-PREFEITO AIRTON GOMES DECLARA APOIO À REELEIÇÃO DA PREFEITA LISETE MARTH

O Ex-prefeito do Município de Cerejeiras Airton Gomes (PP), até o momento não tinha vindo a público declarar em quem apoia na disputa eleitoral deste ano de 2020, pelo Paço Municipal. De fato, nenhuma declaração em emissoras de comunicação, no entanto, um vídeo circula nas redes sociais em que ele se manifesta a favor da reeleição da Prefeita Lisete Marth (PV).

“Tenho muito orgulho de Lisete quando foi minha vice-prefeita, de ter trabalhado muito pela nossa população cerejeirense. Hoje me dirijo a vocês para fortalecer meu apoio da candidatura à reeleição da Prefeita Lisete Marth para que assim, possa trabalhar e deixar seu nome na história da nossa cidade”, declarou Airton Gomes.

A candidata à reeleição Lisete Marth, disse que está muito grata pelo apoio do nosso ex-prefeito Airton Gomes, ele que por 6 anos liderou nossa cidade de forma sabia, honesta e com tanta clareza, por sua total transparência sempre me deixou a par de todos os assuntos ligados à prefeitura, caminhávamos lado a lado, se apoiando e lutando pelo melhor para Cerejeiras, hoje eu sigo esse caminho sozinha, mas carrego comigo um grande conhecimento passado por ele, prosseguimos com a mesma seriedade, futuramente se Deus permitir terei ao meu lado nosso candidato a vice-prefeito José Carlos Valendorff que carrega com sigo muita sabedoria e que está totalmente preparado para essa nova etapa! Destacou Lisete.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

