CEREJEIRAS CONFIRMA 5º CASO DE CORONAVÍRUS DETECTADO ATRAVÉS DA AÇÃO “MAPEIA RONDÔNIA”

O Município tem ainda duas mortes confirmada pelo Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cerejeiras divulgou nesta quinta-feira (04/06) mais um caso confirmado do novo coronavírus Covod-19 no município, no Cone Sul do Estado. Cerejeiras soma o 5º caso confirmado de infectados pelo coronavírus.

QUINTO caso de Coronavírus do Município de Cerejeiras é detectado na ação “Mapeia Rondônia”.

Nota de Esclarecimento n°. 07/2020.

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU

Prefeitura Municipal de Cerejeiras – RO

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO (COVID-19): 04/06/2020

Casos Confirmados: 5

Paciente Internado (Confirmado): 1 (Porto Velho).

Casos Confirmados Ativos: 03 (1 internado em Porto Velho e 2 em quarentena domiciliar em Cerejeiras)

Óbitos Covid-19: 2

Casos Suspeitos: 1 (Exame coletado – aguardando resultado)

Casos Descartados: 21 (3 descartados pelo LACEN e 18 testes rápidos negativos dia 03/06 na ação “Mapeia Rondônia”)

ESCLARECIMENTO:

O QUINTO caso de paciente com Coronavírus, do Município de Cerejeiras, foi confirmado hoje (04/06/2020) no Boletim Diário do Estado de Rondônia.

A ação “Mapeia Rondônia” teve início em Cerejeiras nesta quarta-feira (03/06). Neste primeiro dia passaram por triagem 21 pessoas com idades entre 23 e 66 anos:

19 (dezenove) pessoas realizaram testes rápidos; e

02 (duas) não se enquadraram nos sinais e sintomas, portanto, não realizaram os testes, mas passaram por avaliação médica.

Dos 19 (dezenove) testes rápidos realizados: 18 (dezoito) deram resultados negativos e 01 (um) teste apresentou resultado POSITIVO.

O Médico da equipe iniciou o protocolo medicamentoso do Município feito pela junta médica, atestou quarentena ao paciente e familiares e comunicou a equipe da Atenção Primária a Saúde para realizar o acompanhamento e monitoramento.

A ação “Mapeia Rondônia” continuará realizando atendimentos nos dias 05, 08 e 09 de Junho no Pavilhão da Igreja Católica Matriz – Cristo Salvador, nos horários das 08 às 11h e das 13 às 16h. Deverão comparecer as pessoas que apresentam síndrome gripal (sintomas) há mais de 7 dias, tais como: FEBRE, DOR DE GARGANTA, TOSSE, DOR NO CORPO, FALTA DE AR, CORIZA E DIARRÉIA.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA (atrás da EMATER): 3342-3342.

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente à Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.

Cerejeiras, 04 de junho de 2020.

Ederson Lopes/Secretário Municipal de Saúde

