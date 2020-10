CEREJEIRAS: CANDIDATA À REELEIÇÃO LISETE MARTH VISITA AGROINDÚSTRIAS COMO O LATICÍNIO E ABATEDOURO

Lisete Marth falou sobre seu plano de governo para o segundo mandato como prefeita si eleita for

A Candidata à reeleição pelo Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) esteve visitando duas indústrias de uma grande importância para a economia de nosso município, como o abatedouro Santos e o Laticínio Multibom. Lisete agradeceu o apoio dado por os empresários e funcionários, como sempre falamos, somos do bem e queremos o melhor para os cerejeirenses, destacou Marth.

A candidata Lisete disse que. “A bandeira será o fortalecimento do homem do campo porque através da matéria prima que vocês produzem a gente tem condições de trazer industrias. Agora teremos condições de trazer aquilo que gera renda para nosso povo trabalhador que é a agroindústria”, afirmou durante a visita as indústrias.

Lisete também destacou a importância da agroindústria para a geração de emprego e renda num município que conta com potencialidades na região do Cone Sul. “Se nós estamos distantes dos grandes centros consumidores, eles (os empresários) escolhem nossa região por diversas razões, mas uma é a matéria prima. Na região de Cerejeiras, por exemplo, aqui tem terras férteis como aqui que é o celeiro forte da produção agrícola, pecuária e produção leiteira da região do cone Sul do Estado de Rondônia. Aqui é forte na produção de Soja, Milho, Algodão e Arroz”, disse Lisete.

A candidata Lisete Marth (PV) esteve junto com seu candidato a vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP) e candidatos a vereadores.

