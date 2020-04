CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS EM RO CHEGAM A 92; ESTADO REGISTRA 3ª MORTE

No novo boletim da Sesau, as 92 confirmações estão divididas em:

Agora, são três mortes confirmadas do novo coronavírus . A última é de uma idosa de 63 anos, que morreu dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel saindo de Ji-Paraná para Cacoal (RO) na noite de terça-feira (14). Essa é a primeira morte da doença registrada no interior do estado.

A paciente estava com suspeita do novo coronavírus e H1N1, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná (RO) e o caso estava sendo investigado. A mulher seguia internada desde 12 de abril na ala para pacientes com suspeita da Covid-19 do Hospital Municipal de Ji-Paraná.

‘Disque Corona’

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) divulgou o “Disque Corona” com o objetivo de tirar dúvidas de moradores sobre a Covid-19 antes de procurarem as unidades de saúde de Rondônia.

Segundo a Sesau, profissionais de saúde são as pessoas que atendem a população do outro lado da linha e orientam o que é recomendado para cada caso.

Disque Corona dos municípios de Rondônia — Foto: Governo de RO/Divulgação