CARREATA MARCA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPANHA DE VALÉRIA GARCIA E MOIZES PENHA EM PIMENTEIRAS

A candidata a prefeita do Município de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia (PP), reuniu dezenas de pessoas em uma caminhada, na tarde deste sábado (14/11), pelas principais ruas e avenidas da cidade. O evento marcou o encerramento da campanha da Progressista.

Valéria Garcia agradeceu mais uma vez pelo apoio dos pimenteirenses pela força que a campanha ganhou nessa reta final. “Sou muito grata ao povo de Pimenteiras. Enfim, a todos aqueles que abraçaram essa causa. Isso demonstra que entenderam que não é por mim, nem por eles, individualmente, mas pelo bem do nosso município como um todo”, disse.

Esta semana, a prefeiturável intensificou suas ações de campanha, com caminhadas, visitas, reuniões, tanto na sede do município como na área rural e com grande carreata.

Tudo isso, segundo ele, foi para atender aos pedidos de lideranças e candidatos a vereadores por sua coligação.

“Essa carreata fecha, com chave de ouro, nossa caminhada de campanha rumo à Prefeitura de Pimenteiras. Eu e Moizes fizemos uma campanha limpa, mostramos o que queremos para a cidade e sua gente, firmamos o nosso compromisso em trabalhar pelo bem-estar do povo e pelo desenvolvimento da cidade. Por onde passamos, pudemos sentir o carinho das pessoas, porque sempre procuramos falar direto com elas, olhando nos olhos. É assim que sabemos governar. Por essa razão, nosso sentimento é de gratidão”, disse Valéria Garcia.

Participaram da caminhada de encerramento, o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) que apoio à candidatura de Valéria Garcia, vereadores e candidatos a vereadores e lideranças políticas locais.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments