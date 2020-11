CARREATA DE JAPONÊS COM 12 KM DE EXTENSÃO FOI A MAIOR DA HISTÓRIA: CERCA DE 700 VEÍCULOS PARTICIPARAM

Do primeiro carro ao último a longa fila de veículos demorou cerca de 1h20 para passar

Iniciando às 14h, a carreata de Eduardo Japonês circulou dezenas de bairros da cidade somando cerca de 12 quilômetros de extensão com aproximadamente 700 veículos participantes que formaram uma longa fila. Para o espectador da calçada ou das casas, a carreata demorou cerca de 1h20 para passar e demonstrou a força do candidato se traduzindo na maior carreata já vista na cidade: enquanto a ponta chegava na avenida Paraná os últimos carros ainda saíam do Moisés de Freitas, que ainda desceriam pela Melvin e Jamari até a José do Patrocínio para depois subir pela Brigadeiro e Tancredo.

“Tivemos uma campanha que cresceu conforme os dias passaram. Essa grande manifestação de apoio no último dia é prova disso. Demonstramos de forma clara em nossa campanha os compromissos que temos e porque eles são verdadeiros. Prestamos contas do serviço feito e falamos sempre a verdade. Peço o voto de todos neste domingo para que Vilhena continue no caminho certo”, garantiu Japonês.

Junto de Japonês, na caminhonete que ia à frente do comboio, estava Patrícia da Glória, candidata à vice-prefeita. Emocionada, ela agradeceu o apoio e aqueles que a defenderam durante a campanha. “Estou muito feliz por termos feito uma campanha de propostas e de prestação de contas. Nosso serviço foi muito grande em um mandato tão pequeno. Os resultados todos podem ver, estão pela cidade toda. Isso aconteceu porque nosso trabalho é profissional, técnico, sem politicagem. Continuaremos com esse propósito, de atender a todas as famílias de Vilhena sem pensar apenas em uma família como privilegiada. Peço o voto neste domingo porque nossa família é Vilhena”, afirmou.

Diversos candidatos a vereador da coligação Vilhena no Caminho Certo também participaram da carreata com bandeiras, balões, adesivos, carros de som, bandanas, chapéus, caminhões, motonetas, bicicletas, triciclos e todo tipo de adereços que tornaram a carreata colorida, alegre e prova de que a cidade está bem representada pela coligação Vilhena no Caminho Certo.

