CARLINHOS GOEBEL FAZ BALANÇO POSITIVO DE SETE MESES À FRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS DE CEREJEIRAS

Desde que assumiu o comando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), no inicio do mês de maio de 2019, Carlos Goebel deu uma nova cara a pasta que é o carro chefe da administração da Prefeita Lisete Marth (PV). O Secretário Carlinhos disse “Quando assumi a Secretaria Municipal e Serviços Públicos fiz questão de deixar claro a todos que não estávamos aqui para nos promovermos. Estávamos aqui para promovermos a cidade e tudo o que fizéssemos não era mérito deste ou daquele e sim mérito da equipe, equipe esta que é liderada pela Prefeita Lisete Marth” destacou o secretário.

Hoje de acordo com Carlinhos Goebel, a Secretaria de Obras está presente em todos os cantos da cidade, seja com obras de recuperação do asfalto urbano, construções, serviços de roçada, recuperação de estradas rurais com partolamento e cascalhamento, recuperação de pontes por tubos Armcos e tubos de concreto, limpeza da cidade, entre outras ações. “Estamos fazendo o possível para atender todos os pedidos que chegam. E quando não podemos atender a solicitação da comunidade não enrolamos. Explicamos as razões e registramos essas solicitações, para depois fazer o atendimento”, garante Goebel.

Conforme Carlinhos Goebel, desde maio de 2019, foi iniciado na área urbana, com o projeto do programa Cidade Limpo e tapa buracos das ruas sim asfalto, aterro na margem da BR-435 entrada da cidade, limpeza no Parque Industrial, limpeza na sede da Semosp, Patrolamento e Cascalhamento nos bairros da cidade. Também foi realizada recuperação asfáltica com tapa buracos nas ruas e avenidas da cidade.

Ainda no interior área rural do município, recuperação de 12 km com 120 cargas de cascalho na Linha 1 com patrolamento, cascalhamento e abertura das laterais da estrada, implantação de 100 metros de Manilhas de Concreto e 220 cargas de aterro na saída para a Prainha, Linha 5 – 5° Eixo sentido Estiva patrolamento e cascalhamento de 11 km e 639 cargas de cascalho, Linha 1 do 3° Eixo para 4° Eixo 14 km de patrolamento e cascalhamento e 74 cargas de cascalho, Linha 2 do 3° Eixo para 4° Eixo patrolamento e cascalhamento de 14 km e 30 cargas de cascalho, Linha 2 – após a 5° Eixo – sentido os Campos patrolamento e cascalhamento de 80 km e 839 cargas de cascalho, Linha 5 do 3° Eixo para 2° Eixo patrolamento e cascalhamento de 11 km e 83 cargas de cascalho, linha 6 do 3° Eixo para 2° Eixo patrolamento e cascalhamento de 12 km e 316 cargas de cascalho, Linha 3 do 4° Eixo para 5° Eixo patrolamento e cascalhamento de 30 km e 181 cargas de cascalho, travessão da Linha 3 para Linha 2 – entre a 4ª e 5ª Eixo patrolamento e cascalhamento de 4 km e 40 cargas de cascalho, 5ª Eixo da Linha 2 divisa do município patrolamento e cascalhamento de 3 km e 126 cargas de cascalho, Linha B patrolamento e cascalhamento de 18 km e 86 cargas de cascalho, Linha 2 da 4ª Eixo para 5ª Eixo patrolamento e cascalhamento de 14 km e 103 cargas de cascalho, Travessão Clarão da Lua – entre a Linha 3 e Linha 4 patrolamento de 4 km e cascalhamento de 2 km e 38 cargas de cascalho.

Substituição de pontes e pontilhões de madeira por Tubos Armcos e Tubos de Concreto na Zona Rural do Município, Linha 2 trecho da 4ª Eixo para 5ª Eixo 1 Tubo Armco e 8 cargas de cascalho para aterro do tubo, Linha 2 km 50 e 70 2 Tubos Armcos e 14 cargas de cascalho para aterro dos tubos, Linha 3 da 4ª Eixo para 5ª Eixo instalação de 2 Tubos Armcos e 15 cargas de cascalho para o aterro dos tubos, Linha 2 para Linha 1 instalação de 2 Tubos Armcos e 21 cargas de cascalho para o aterro dos tubos, Linha B km 70 5 cargas de de cascalho para aterro, Linha 3 para Linha 1-30 cargas de cascalho para aterro, Travessão do Mirin da Linha 3 para Linha 4 km 1- 77 cargas de cascalho para aterro, instalação de manilhas de concreto e 3 cargas de cascalho para aterro no Travessão Clarão da Lua.

Para 2020, o Secretário de Obras Carlinhos Goebel confirmou por determinação da Prefeita Lisete Marth (PV) que a manutenção das vias urbanas e estradas rurais terão continuidade. “Temos a determinação de recuperar 100% das estradas rurais do município e a recuperação do asfalto na área urbana”. Carlinhos disse que “Quando começar o período da seca vamos dar inicio o projeto do programa cidade limpa”.

Finalizando, Carlinhos Goebel fez um agradecimento aos funcionários que compõem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). “Eles são um diferencial no trabalho, são empenhados e comprometidos e dessa forma conseguimos bons resultados, Conforme o município vai crescendo precisamos cada vez mais dessa dedicação, para que possamos executar os trabalhos e otimizar os recursos que cada vez são mais escassos e precisam ser bem aplicados para fazer os investimentos. Precisamos sempre avançar mais e aprender com os erros cometidos. Assim vamos evoluindo e pensando em ações que colaborem com o desenvolvimento de Cerejeiras”.

