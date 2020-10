CANDIDATO À PREFEITURA DE PIMENTEIRAS, ROBERTO CAVALCANTE “DÔRA” REALIZA VISITAS NA CIDADE

Desde o início da semana, o candidato à Prefeitura de Pimenteiras do Oeste/RO; Roberto Cavalcante (DEM) conhecido como “Dôra”, está realizando visitas nos bairros e no centro da cidade. Além das visitas, o candidato está aproveitando para entregar seus santinhos. A ação tem como objetivo de falar sobre seus Projetos de propostas de governo para a comunidade pimenteirense.

Dôra ainda destacou que seu partido, Democratas foi legalizado nesse espirito de contato com o povo. “Ouvindo suas reivindicações e estando lado a lado diariamente, então nessas eleições não poderia ser diferente”, afirmou.

Continuando sua agenda de visitas aos amigos o candidato a Prefeito Dôra e seu vice-prefeito Jorge do Homero, juntamente com sua comitiva, ouviu atentamente cada reivindicação dos moradores e reafirmou o seu compromisso. “São muitos os problemas que atingem a população que residem na área urbana e rural. Vamos garanti mais dignidade e uma melhor qualidade de vida para os moradores”, afirmou Dôra. Por fim, enfatizou inúmeras demandas que farão parte do seu Programa de Governo que será amplamente debatido com a população.

