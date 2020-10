CANDIDATA A VEREADORA POR PIMENTEIRAS, ALNIRA VENDEDORA REFORÇA VISITAS NO CORPO A CORPO E APRESENTA PROPOSTAS

Alnira Barros de Souza, conhecida como Alnira vendedora de roupas é candidata a vereadora pelo Partido Verde. Mulher guerreira e batalhadora que luta pela paz e pela igualdade, além de ser defensora das causas públicas e humanitárias sempre defendendo os direitos dos demais, Alnira, conta com o apoio da candidata a prefeita Jucileide de Souza Rodrigues (PV).

O proposito de Alnira na verdade o que a levou a apresentar seu nome como candidata a vereadora em Pimenteiras não foi por interesses pessoais, mas sim o grande desejo que eu sempre tive e tenho de poder representar o meu povo, a minha comunidade e principalmente a minha cidade de Pimenteiras do Oeste/RO. É por isso que coloquei à disposição a de cada um dos pimenteirenses como candidata a vereadora.

A minha visão Política está relacionada em todas as decisões que tomamos principalmente aqui em nossa cidade eu, já vou lhe dar um exemplo: é importante que as pessoas saibam que a política acaba por gerar todas as decisões, para você entender, bem, vamos imaginar a escola do seu filho, ela só está lá por que uma decisão política, a estrada que você vai visitar um parente distante ou em outra cidade ela só está lá por uma decisão política.

Se eleita como vereadora vou trabalhar com responsabilidade com transparência e honestidade respeitar os direitos de cada um buscar analisar e fiscalizar todos esses problemas que envolve, saúde educação, segurança, trabalho, infraestrutura entre outros, buscar mecanismo voltado para os nossos jovens e para as nossas crianças e mulheres, para que os nossos jovens venham ter mais oportunidade de se qualificarem para o mercado de trabalho e terem acesso ao esporte e lazer entre outros e as nossas mulheres possa se qualificar e se tornarem microempreendedoras e criar leis mais rígidas para proteger as nossas mulheres vítimas de violência doméstica.

