CANDIDATA À REELEIÇÃO LISETE MARTH PARTICIPA DE REUNIÕES, VISITAS E FALA DAS PROPOSTAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA CEREJEIRAS

Reuniões e visitas foram alguns dos compromissos da candidata à prefeita pelo município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) e seu vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP) e cumpriram agenda no comercio e no Atacarejo Amazonas e ao Amazonas Materiais Para Construção.

Nas empresas de Atacarejo e de Materiais para Construção, Lisete Marth, fez uma visita acompanhada do candidato a vice-prefeito José Carlos Valendorff, A prefeiturável conversou com clientes, funcionários e o proprietário da empresa. Ela falou quais as suas propostas para geração de emprego e renda no comercio da cidade.

A candidata à reeleição Lisete Martha disse que. “Cerejeiras é uma cidade empreendedora, e a cidade de maior produção de grãos, pecuária e produção leiteira do Cone Sul do Estado de Rondônia. Então, nós temos que treinar e capacitar os que já estão trabalhando e tentar melhorar através de financiamentos o que já existe e também dar oportunidades aos novos empreendedores através das regiões politico-administrativas da Prefeitura de Cerejeiras. Vamos buscar também convênios com o Sebrae, para que a gente possa dar uma perspectiva de futuro e dar uma visão para o micro e pequenos investidores na nossa cidade”, afirmou Lisete.

A candidata a prefeita Lisete Marth esteve juntamente com seu vice-prefeito José Carlos Valendorff, o ex-prefeito Airton Gomes, apoiadores e candidatos a vereadores.

FONTE: WILMER G. BORGES

FOTOS: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

