CANDIDATA A PREFEITA DE CABIXI CONCENTRA ATIVIDADE DE CAMPANHA AO LADO DE DEPUTADO

Acompanhados do Deputado, o Rosely e Galera estiveram visitando casas no Distrito Planalto São Luiz

Faltando menos de 35 dias para as eleições 2020, os candidatos à Prefeitura de Cabixi, Rosely Barroso (PSDB) e o candidato a vice, Galerinha estão com a agenda de campanha voltada para área rural do município nos próximos dias.

Durante a semana, a equipe esteve visitando o Bairro do Rodeio, Setor Caixa d’água e algumas residências na Linha Riberalta. A candidata a prefeita, Rosely Barroso conta que a dupla está concentrando esforços para a conquista do voto do eleitor, de maneira transparente, apresentando ações já trabalhadas, além de estar ouvindo e anotando sugestões para melhorias em diversas áreas.

Na última quinta-feira, 08 de outubro, os candidatos contaram com a presença do apoiador Deputado Estadual Ezequiel Neiva que acompanhou em algumas visitas na casa de lideranças para confirmar o apoio à Rosely e Galera. Propriedades rurais foram visitadas, além de residências no Distrito Planalto São Luiz.

“Rosely é uma grande mulher, determinada e comprometida. Tenho prazer de estar apoiando essa candidatura e quero dizer para população de Cabixi ficar tranquila, pois sei que Rose com todo conhecimento e coração bondoso que ela tem, ao lado do Galera que também é um candidato do povo, dedicado em ajudar ao próximo realizarão um brilhante trabalho frente ao município. E junto comigo, em Porto Velho, estaremos trazendo ainda mais recursos para Cabixi” enfatizou o deputado.

